В Перми третий день ищут девочку с каштановыми волосами. Фото

27 декабря 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Девочка не выходит на связь с 24 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Гамово (Пермский район) объявили поиски 15-летней Анны Антоничевой. Девочка не выходила на связь с родными с 24 декабря, рассказали в группе поискового отряда «ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте». «Пропала Анна Антоничева. 24 декабря 2023 года ушла из дома с. Гамово Пермского района Пермского края. По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Приметы: голубые глаза, каштановые волосы, худощавое телосложение», — сказано в сообщении. Уточняется, что у девочки рост 160 см. На вид ей 15-16 лет. Она была одета в длинную светло-голубую куртку, на голове — бирюзовая шапка, на шее — шарф такого же цвета. На ноги Анна надела желтые штаны и бордовые кроссовки. Всех, кто знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112. Для поисков девушки ищут добровольцев Фото из группы «ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте»

В селе Гамово (Пермский район) объявили поиски 15-летней Анны Антоничевой. Девочка не выходила на связь с родными с 24 декабря, рассказали в группе поискового отряда «ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте». «Пропала Анна Антоничева. 24 декабря 2023 года ушла из дома с. Гамово Пермского района Пермского края. По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Приметы: голубые глаза, каштановые волосы, худощавое телосложение», — сказано в сообщении. Уточняется, что у девочки рост 160 см. На вид ей 15-16 лет. Она была одета в длинную светло-голубую куртку, на голове — бирюзовая шапка, на шее — шарф такого же цвета. На ноги Анна надела желтые штаны и бордовые кроссовки. Всех, кто знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.