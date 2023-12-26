26 декабря 2023

В Перми третий день ищут девочку с каштановыми волосами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочка не выходит на связь с 24 декабря Фото:

В селе Гамово (Пермский район) объявили поиски 15-летней Анны Антоничевой. Девочка не выходила на связь с родными с 24 декабря, рассказали в группе поискового отряда «ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Анна Антоничева. 24 декабря 2023 года ушла из дома с. Гамово Пермского района Пермского края. По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Приметы: голубые глаза, каштановые волосы, худощавое телосложение», — сказано в сообщении.

Уточняется, что у девочки рост 160 см. На вид ей 15-16 лет. Она была одета в длинную светло-голубую куртку, на голове — бирюзовая шапка, на шее — шарф такого же цвета. На ноги Анна надела желтые штаны и бордовые кроссовки. Всех, кто знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.

Для поисков девушки ищут добровольцев
Для поисков девушки ищут добровольцев

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В селе Гамово (Пермский район) объявили поиски 15-летней Анны Антоничевой. Девочка не выходила на связь с родными с 24 декабря, рассказали в группе поискового отряда «ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте». «Пропала Анна Антоничева. 24 декабря 2023 года ушла из дома с. Гамово Пермского района Пермского края. По настоящее время ее местонахождение неизвестно. Приметы: голубые глаза, каштановые волосы, худощавое телосложение», — сказано в сообщении. Уточняется, что у девочки рост 160 см. На вид ей 15-16 лет. Она была одета в длинную светло-голубую куртку, на голове — бирюзовая шапка, на шее — шарф такого же цвета. На ноги Анна надела желтые штаны и бордовые кроссовки. Всех, кто знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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