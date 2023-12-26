26 декабря 2023

Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, пешеход, снегопад, зима, буран, метель, вьюга, пурга, ветер
Жителей Челябинской области предупредили о сильном снеге 28 декабря Фото:

В Челябинской области 28 декабря ожидается сильный снег, на крайнем юге с дождем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.

«Местами на территории Челябинской области 28 декабря ожидается снег, в том числе мокрый снег и местами сильный. Также, по данным Челябинского ЦГМС, на крайнем юге снег будет с дождем», — уточнили в ЕДДС.

По прогнозам синоптиков, в регионе сильные снегопады и ветры прекратятся в ночь на 30 декабря. В субботу местами ожидается небольшой снег.

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В Челябинской области 28 декабря ожидается сильный снег, на крайнем юге с дождем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «Местами на территории Челябинской области 28 декабря ожидается снег, в том числе мокрый снег и местами сильный. Также, по данным Челябинского ЦГМС, на крайнем юге снег будет с дождем», — уточнили в ЕДДС. По прогнозам синоптиков, в регионе сильные снегопады и ветры прекратятся в ночь на 30 декабря. В субботу местами ожидается небольшой снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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