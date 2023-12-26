Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

27 декабря 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Жителей Челябинской области предупредили о сильном снеге 28 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 28 декабря ожидается сильный снег, на крайнем юге с дождем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «Местами на территории Челябинской области 28 декабря ожидается снег, в том числе мокрый снег и местами сильный. Также, по данным Челябинского ЦГМС, на крайнем юге снег будет с дождем», — уточнили в ЕДДС. По прогнозам синоптиков, в регионе сильные снегопады и ветры прекратятся в ночь на 30 декабря. В субботу местами ожидается небольшой снег.

В Челябинской области 28 декабря ожидается сильный снег, на крайнем юге с дождем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска. «Местами на территории Челябинской области 28 декабря ожидается снег, в том числе мокрый снег и местами сильный. Также, по данным Челябинского ЦГМС, на крайнем юге снег будет с дождем», — уточнили в ЕДДС. По прогнозам синоптиков, в регионе сильные снегопады и ветры прекратятся в ночь на 30 декабря. В субботу местами ожидается небольшой снег.