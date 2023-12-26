Челябинские синоптики выступили с экстренным предупреждением

Жителей Челябинской области предупредили о сильном снеге 28 декабря
В Челябинской области 28 декабря ожидается сильный снег, на крайнем юге с дождем. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Челябинска.
«Местами на территории Челябинской области 28 декабря ожидается снег, в том числе мокрый снег и местами сильный. Также, по данным Челябинского ЦГМС, на крайнем юге снег будет с дождем», — уточнили в ЕДДС.
По прогнозам синоптиков, в регионе сильные снегопады и ветры прекратятся в ночь на 30 декабря. В субботу местами ожидается небольшой снег.
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