Тюменский военком раскрыл способы ловли уклонистов

В Тюменской области уклонистов вычисляют через мессенджеры, родных и начальников
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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, военкомат, мобилизация, мобилизованные
По словам военкома все больше уклонистов приходят в военкоматы сами Фото:

Поиск уклонистов от службы в армии в Тюменской области ведут через мессенджеры, родителей и места учебы и работы. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

«Уклонистов мы вычисляем различным методами: через мессенджеры, родителей, организации, где граждане раньше учились или работали, через налоговую и УМВД. В основном тюменцы становятся уклонистами не из-за того, что не хотят служить, а потому что не знают, что нужно прийти в военкомат. Например, некоторые уезжают в другие регионы, а здесь не снимаются с воинского учета», — рассказал Чирков.

По его словам, в Тюменской области с каждым годом уклонистов становится все меньше. Так, в осенний призыв 2023 года те, кто длительно уклонялся от призыва, пришли в военкоматы самостоятельно. Они оформили нужные документы, после чего многие были признаны негодными к службе.

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Поиск уклонистов от службы в армии в Тюменской области ведут через мессенджеры, родителей и места учебы и работы. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков. «Уклонистов мы вычисляем различным методами: через мессенджеры, родителей, организации, где граждане раньше учились или работали, через налоговую и УМВД. В основном тюменцы становятся уклонистами не из-за того, что не хотят служить, а потому что не знают, что нужно прийти в военкомат. Например, некоторые уезжают в другие регионы, а здесь не снимаются с воинского учета», — рассказал Чирков. По его словам, в Тюменской области с каждым годом уклонистов становится все меньше. Так, в осенний призыв 2023 года те, кто длительно уклонялся от призыва, пришли в военкоматы самостоятельно. Они оформили нужные документы, после чего многие были признаны негодными к службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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