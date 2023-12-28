Какие погодные аномалии ждут россиян на Новый год

Метеоролог Шувалов предупредил о новых рекордных осадках перед Новым годом

28 декабря 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

Тюмень, ХМАО и ЯНАО ждет классическая русская зима, сказал Александр Шувалов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зимой 2024 года россиян ждут резкие колебания температур и рекордные снегопады. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Для нынешней зимы характерны резкие колебания температур и силой осадков. Такие мощные снегопады относят к разряду рекордных», — сказал Александр Шувалов. Накануне снегом засыпало Екатеринбург и ближайшие города. Такая же участь ждет жителей соседних регионов, отметил метеоролог. «Следующий циклон обойдет Екатеринбург стороной. Сейчас он южнее Москвы, но он быстро набирает скорость и пойдет через Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. Ожидается, что 29—30 декабря выпадет 20-25 сантиметров снега и сразу ударят морозы — русская зима в классическом исполнении», — сообщил эксперт. Перепад температур ожидают европейскую часть России, продолжил собеседник агентства. «Есть аномалия. Начался процесс снижения температуры с северной части европейской территории страны. Примерно 30 декабря начнут крепнуть морозы до 30 градусов со знаком минус. Некоторые модели показывают, что уже 3—4 января, начинается понижение в средней полосе. В Москве в конце месяца плюсовая температура, а в Кирове и в Сыктывкаре будет уже минус 20. Очень резко изменится погода», — добавил Шувалов. На Юге России же температура выше нормы. «По Краснодару, то весь месяц прошел под знаком тепла. Ночные температуры стремятся к нулю, а дневные — плюс 10-15. Теплее обычного где-то на пять-шесть градусов и так весь месяц», — подчеркнул специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зимой 2024 года россиян ждут резкие колебания температур и рекордные снегопады. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Для нынешней зимы характерны резкие колебания температур и силой осадков. Такие мощные снегопады относят к разряду рекордных», — сказал Александр Шувалов. Накануне снегом засыпало Екатеринбург и ближайшие города. Такая же участь ждет жителей соседних регионов, отметил метеоролог. «Следующий циклон обойдет Екатеринбург стороной. Сейчас он южнее Москвы, но он быстро набирает скорость и пойдет через Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. Ожидается, что 29—30 декабря выпадет 20-25 сантиметров снега и сразу ударят морозы — русская зима в классическом исполнении», — сообщил эксперт. Перепад температур ожидают европейскую часть России, продолжил собеседник агентства. «Есть аномалия. Начался процесс снижения температуры с северной части европейской территории страны. Примерно 30 декабря начнут крепнуть морозы до 30 градусов со знаком минус. Некоторые модели показывают, что уже 3—4 января, начинается понижение в средней полосе. В Москве в конце месяца плюсовая температура, а в Кирове и в Сыктывкаре будет уже минус 20. Очень резко изменится погода», — добавил Шувалов. На Юге России же температура выше нормы. «По Краснодару, то весь месяц прошел под знаком тепла. Ночные температуры стремятся к нулю, а дневные — плюс 10-15. Теплее обычного где-то на пять-шесть градусов и так весь месяц», — подчеркнул специалист.