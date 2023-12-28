Какие погодные аномалии ждут россиян на Новый год

Метеоролог Шувалов предупредил о новых рекордных осадках перед Новым годом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пурга. Челябинск, зима, буран, метель, вьюга, пурга
Тюмень, ХМАО и ЯНАО ждет классическая русская зима, сказал Александр Шувалов Фото:

Зимой 2024 года россиян ждут резкие колебания температур и рекордные снегопады. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

«Для нынешней зимы характерны резкие колебания температур и силой осадков. Такие мощные снегопады относят к разряду рекордных», — сказал Александр Шувалов.

Накануне снегом засыпало Екатеринбург и ближайшие города. Такая же участь ждет жителей соседних регионов, отметил метеоролог. «Следующий циклон обойдет Екатеринбург стороной. Сейчас он южнее Москвы, но он быстро набирает скорость и пойдет через Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. Ожидается, что 29—30 декабря выпадет 20-25 сантиметров снега и сразу ударят морозы — русская зима в классическом исполнении», — сообщил эксперт.

Перепад температур ожидают европейскую часть России, продолжил собеседник агентства. «Есть аномалия. Начался процесс снижения температуры с северной части европейской территории страны. Примерно 30 декабря начнут крепнуть морозы до 30 градусов со знаком минус. Некоторые модели показывают, что уже 3—4 января, начинается понижение в средней полосе. В Москве в конце месяца плюсовая температура, а в Кирове и в Сыктывкаре будет уже минус 20. Очень резко изменится погода», — добавил Шувалов.

На Юге России же температура выше нормы. «По Краснодару, то весь месяц прошел под знаком тепла. Ночные температуры стремятся к нулю, а дневные — плюс 10-15. Теплее обычного где-то на пять-шесть градусов и так весь месяц», — подчеркнул специалист.

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Зимой 2024 года россиян ждут резкие колебания температур и рекордные снегопады. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. «Для нынешней зимы характерны резкие колебания температур и силой осадков. Такие мощные снегопады относят к разряду рекордных», — сказал Александр Шувалов. Накануне снегом засыпало Екатеринбург и ближайшие города. Такая же участь ждет жителей соседних регионов, отметил метеоролог. «Следующий циклон обойдет Екатеринбург стороной. Сейчас он южнее Москвы, но он быстро набирает скорость и пойдет через Тюмень, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. Ожидается, что 29—30 декабря выпадет 20-25 сантиметров снега и сразу ударят морозы — русская зима в классическом исполнении», — сообщил эксперт. Перепад температур ожидают европейскую часть России, продолжил собеседник агентства. «Есть аномалия. Начался процесс снижения температуры с северной части европейской территории страны. Примерно 30 декабря начнут крепнуть морозы до 30 градусов со знаком минус. Некоторые модели показывают, что уже 3—4 января, начинается понижение в средней полосе. В Москве в конце месяца плюсовая температура, а в Кирове и в Сыктывкаре будет уже минус 20. Очень резко изменится погода», — добавил Шувалов. На Юге России же температура выше нормы. «По Краснодару, то весь месяц прошел под знаком тепла. Ночные температуры стремятся к нулю, а дневные — плюс 10-15. Теплее обычного где-то на пять-шесть градусов и так весь месяц», — подчеркнул специалист.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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