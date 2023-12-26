В Екатеринбурге зафиксирован снежный рекорд

В Екатеринбурге за день 26 декабря выпал 21 миллиметр снега. Такого количества осадков не было с декабря 1917 года. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.
«В Екатеринбурге за сутки выпал 21 миллиметр осадков — своеобразный рекорд. В предыдущие годы за 26 декабря не выпадало больше девяти миллиметров (2002 год, по данным за 138 лет). Более того, с 1 декабря 1917 года в декабре за сутки не выпадало столько осадков (в 1917 году было 23 миллиметра)» — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Отмечается, что суточный максимум осадков пришелся на Каменск-Уральский (Свердловская область). Там выпало 26 миллиметров снега.
Снегопад обрушился на Свердловскую область 26 декабря. Ожидалось, что выпадет около 15—18 миллиметров снега. Из-за непогоды Екатеринбург встал в 11-бальные пробки. А коммунальщикам в Нижнем Тагиле из-за снега придется работать всю ночь.
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