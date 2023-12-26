Какие смартфоны предпочитают жители ЯНАО

27 декабря 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Китайские смартфоны набирают популярность на Ямале (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для звонков и интернета жители ЯНАО используют сотни различных моделей смартфонов. URA.RU пообщалось с представителями крупных мобильных операторов и выяснило какие устройства пользуются наибольшей популярностью на Ямале. «Анализ обезличенных данных абонентов, зарегистрированных в сети „МегаФона“ показывает, что для звонков и выхода в интернет жители Ямала используют около 200 моделей смартфонов. В уходящем году самыми популярными брендами устройств с „умным“ функционалом на полуострове остаются Samsung, Аpple и Хiaomi», — рассказали аналитики мобильного оператора. Число пользователей кнопочными телефонами на Ямале уменьшилось на 21%, на одну «звонилку» приходится 14 смартфонов. В 2023 году наиболее популярными моделями смартфонов у ямальцев были Samsung, Xiaomi и Apple. «Самые распространенные модели среди них Samsung Galaxy A51, iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9 °C соответственно. Samsung сохраняет лидерство по общему числу пользователей на Ямале, однако, за год количество абонентов с устройствами этого бренда снизилось на 9%, а любителей китайской марки за год стало больше на 4%», — отметили в «Мегафон». Рост интереса к китайским производителям смартфонов подтверждается 80% их продаж на рынке. Жители Ямала чаще всего выбирали Xiaomi, Realme, Tecno, Honor и Infinix в бюджетном и среднем ценовом диапазоне. Лидером среди «китайцев» стал Xiaomi с моделями Redmi Note 12, Redmi 9A и Redmi 12 °C. Набирающий популярность у жителей ЯНАО бренд Tecno обогнал по продажам в текущем году Samsung на 26%. Топовые бренды Apple и Samsung также пользуются спросом у ямальцев, их выбирают за надежность и свою экосистему. Корейский производитель занял в топ-10 пятое место, а продукция «яблочного» бренда заняла седьмую строчку. «У Samsung самыми продаваемыми моделями стали: Galaxy A14, А13 и А54. Любители iPhone из арктического региона чаще всего выбирали для покупки iPhone 13, а также 11 и 14 модели, в том числе и 14 Pro Max», — рассказали специалисты. Поклонники Apple с ЯНАО не прошли мимо новинки iPhone 15. Аналитики зафиксировали первые выходы в сеть с топовой новинки спустя пару недель с момента презентации линейки «купертиновцев». Аналитики мобильного оператора «МТС» отметили рост рынка смартфонов в Ямало-Ненецком автономном округе в текущем году. «На Ямале рынок смартфонов за 11 месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% в денежном выражении и на 19% в натуральном», — поделились статистикой специалисты. Среди пользователей оператора чаще всего ямальцы предпочитали Honor, Xiaomi и Infinix. «Жители ЯНАО все чаще отдают предпочтения смартфонам китайских производителей, которые демонстрируют самый высокий прирост по количеству продаж. Средняя стоимость купленного гаджета среди ямальцев за год снизилась с 26800 до 25800 рублей, а самой любимой моделью стал Honor X8a 6/128Gb», — отметили аналитики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для звонков и интернета жители ЯНАО используют сотни различных моделей смартфонов. URA.RU пообщалось с представителями крупных мобильных операторов и выяснило какие устройства пользуются наибольшей популярностью на Ямале. «Анализ обезличенных данных абонентов, зарегистрированных в сети „МегаФона“ показывает, что для звонков и выхода в интернет жители Ямала используют около 200 моделей смартфонов. В уходящем году самыми популярными брендами устройств с „умным“ функционалом на полуострове остаются Samsung, Аpple и Хiaomi», — рассказали аналитики мобильного оператора. Число пользователей кнопочными телефонами на Ямале уменьшилось на 21%, на одну «звонилку» приходится 14 смартфонов. В 2023 году наиболее популярными моделями смартфонов у ямальцев были Samsung, Xiaomi и Apple. «Самые распространенные модели среди них Samsung Galaxy A51, iPhone 11 и Xiaomi Redmi 9 °C соответственно. Samsung сохраняет лидерство по общему числу пользователей на Ямале, однако, за год количество абонентов с устройствами этого бренда снизилось на 9%, а любителей китайской марки за год стало больше на 4%», — отметили в «Мегафон». Рост интереса к китайским производителям смартфонов подтверждается 80% их продаж на рынке. Жители Ямала чаще всего выбирали Xiaomi, Realme, Tecno, Honor и Infinix в бюджетном и среднем ценовом диапазоне. Лидером среди «китайцев» стал Xiaomi с моделями Redmi Note 12, Redmi 9A и Redmi 12 °C. Набирающий популярность у жителей ЯНАО бренд Tecno обогнал по продажам в текущем году Samsung на 26%. Топовые бренды Apple и Samsung также пользуются спросом у ямальцев, их выбирают за надежность и свою экосистему. Корейский производитель занял в топ-10 пятое место, а продукция «яблочного» бренда заняла седьмую строчку. «У Samsung самыми продаваемыми моделями стали: Galaxy A14, А13 и А54. Любители iPhone из арктического региона чаще всего выбирали для покупки iPhone 13, а также 11 и 14 модели, в том числе и 14 Pro Max», — рассказали специалисты. Поклонники Apple с ЯНАО не прошли мимо новинки iPhone 15. Аналитики зафиксировали первые выходы в сеть с топовой новинки спустя пару недель с момента презентации линейки «купертиновцев». Аналитики мобильного оператора «МТС» отметили рост рынка смартфонов в Ямало-Ненецком автономном округе в текущем году. «На Ямале рынок смартфонов за 11 месяцев 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15% в денежном выражении и на 19% в натуральном», — поделились статистикой специалисты. Среди пользователей оператора чаще всего ямальцы предпочитали Honor, Xiaomi и Infinix. «Жители ЯНАО все чаще отдают предпочтения смартфонам китайских производителей, которые демонстрируют самый высокий прирост по количеству продаж. Средняя стоимость купленного гаджета среди ямальцев за год снизилась с 26800 до 25800 рублей, а самой любимой моделью стал Honor X8a 6/128Gb», — отметили аналитики.