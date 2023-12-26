Студентам из коренных народов ХМАО назначат новые льготы

27 декабря 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Студентам из категории малочисленных коренных народов ХМАО назначат новые льготы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Власти ХМАО введут новые меры поддержки для студентов из числа малочисленных народов Севера. Пакет льгот предполагает назначение ежемесячных пособий, увеличение средств на оплату обучения и на поездки от места учебы до дома. Проект постановления опубликован на сайте правительства Югры. «Проект разработан в целях совершенствования мер государственной поддержки для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», — сообщается в документе. Постановление коснется и новых категорий студентов: хантов, манси и ненцев, которые изучают родной язык, а также граждан, включенных в реестр территорий традиционного природопользования коренных народов. Новая льгота для студентов из числа малочисленных коренных народов Севера — ежемесячное пособие за особые успехи в учебе. Для того, чтобы получать выплату, необходимо сдавать сессию на «хорошо» и «отлично», а также не допускать задолженностей по сдаче экзамена. Теперь ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума смогут получать и те, кто изучает родной язык, и те, кто состоит в реестре ТТП. Также из-за роста цен на образование, увеличатся суммы на оплату обучения для представителей коренных народов Севера. Кроме того, власти увеличат финансирование транспортных затрат на проезд на каникулы от места обучения до места жительства в ХМАО и обратно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО введут новые меры поддержки для студентов из числа малочисленных народов Севера. Пакет льгот предполагает назначение ежемесячных пособий, увеличение средств на оплату обучения и на поездки от места учебы до дома. Проект постановления опубликован на сайте правительства Югры. «Проект разработан в целях совершенствования мер государственной поддержки для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», — сообщается в документе. Постановление коснется и новых категорий студентов: хантов, манси и ненцев, которые изучают родной язык, а также граждан, включенных в реестр территорий традиционного природопользования коренных народов. Новая льгота для студентов из числа малочисленных коренных народов Севера — ежемесячное пособие за особые успехи в учебе. Для того, чтобы получать выплату, необходимо сдавать сессию на «хорошо» и «отлично», а также не допускать задолженностей по сдаче экзамена. Теперь ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума смогут получать и те, кто изучает родной язык, и те, кто состоит в реестре ТТП. Также из-за роста цен на образование, увеличатся суммы на оплату обучения для представителей коренных народов Севера. Кроме того, власти увеличат финансирование транспортных затрат на проезд на каникулы от места обучения до места жительства в ХМАО и обратно.