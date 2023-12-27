Курганская область стала лидером в стране по покупке спецтехники из Беларуси

27 декабря 2023 в 21:18 Размер текста - 17 +

Курганская область перевыполнила план по покупке отечественной и белорусской спецтехники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская область стала лидером в стране, перевыполнив план по приобретению спецтехники российского и белорусского производства. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на Минсельхоз России. «По информации Минсельхоза РФ Курганская область стала лидером в стране по перевыполнению плана по приобретению техники российского и белорусского производства по сниженным ценам. Аграрии приобрели 94 единицы современных высокотехнологичных тракторов, выполнив план на 195%», — написано в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Всего в 2023 году курганскими сельхозтоваропроизводителями было закуплено свыше 1600 единиц техники. Тракторы отечественного и белорусского производства закупались с помощью лизинга и собственных средств. В рамках господдержки, курганским аграриям было постановлено 125 единиц зерноуборочных комбайнов, тракторов и оборудования на сумму более 889 млн рублей. В правительстве Курганской области отмечают, что деньги направляются не только на приобретение техники, но и на создание и развитие агробизнеса. В региона действует более 30 видом мер поддержки для аграриев.

Курганская область стала лидером в стране, перевыполнив план по приобретению спецтехники российского и белорусского производства. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на Минсельхоз России. «По информации Минсельхоза РФ Курганская область стала лидером в стране по перевыполнению плана по приобретению техники российского и белорусского производства по сниженным ценам. Аграрии приобрели 94 единицы современных высокотехнологичных тракторов, выполнив план на 195%», — написано в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Всего в 2023 году курганскими сельхозтоваропроизводителями было закуплено свыше 1600 единиц техники. Тракторы отечественного и белорусского производства закупались с помощью лизинга и собственных средств. В рамках господдержки, курганским аграриям было постановлено 125 единиц зерноуборочных комбайнов, тракторов и оборудования на сумму более 889 млн рублей. В правительстве Курганской области отмечают, что деньги направляются не только на приобретение техники, но и на создание и развитие агробизнеса. В региона действует более 30 видом мер поддержки для аграриев.