Курганская область стала лидером в стране по покупке спецтехники из Беларуси

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Выставка лесопожарной техники. Курган, трактор
Курганская область перевыполнила план по покупке отечественной и белорусской спецтехники Фото:

Курганская область стала лидером в стране, перевыполнив план по приобретению спецтехники российского и белорусского производства. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на Минсельхоз России.

«По информации Минсельхоза РФ Курганская область стала лидером в стране по перевыполнению плана по приобретению техники российского и белорусского производства по сниженным ценам. Аграрии приобрели 94 единицы современных высокотехнологичных тракторов, выполнив план на 195%», — написано в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Всего в 2023 году курганскими сельхозтоваропроизводителями было закуплено свыше 1600 единиц техники.

Тракторы отечественного и белорусского производства закупались с помощью лизинга и собственных средств. В рамках господдержки, курганским аграриям было постановлено 125 единиц зерноуборочных комбайнов, тракторов и оборудования на сумму более 889 млн рублей. В правительстве Курганской области отмечают, что деньги направляются не только на приобретение техники, но и на создание и развитие агробизнеса. В региона действует более 30 видом мер поддержки для аграриев.

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Курганская область стала лидером в стране, перевыполнив план по приобретению спецтехники российского и белорусского производства. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на Минсельхоз России. «По информации Минсельхоза РФ Курганская область стала лидером в стране по перевыполнению плана по приобретению техники российского и белорусского производства по сниженным ценам. Аграрии приобрели 94 единицы современных высокотехнологичных тракторов, выполнив план на 195%», — написано в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». Всего в 2023 году курганскими сельхозтоваропроизводителями было закуплено свыше 1600 единиц техники. Тракторы отечественного и белорусского производства закупались с помощью лизинга и собственных средств. В рамках господдержки, курганским аграриям было постановлено 125 единиц зерноуборочных комбайнов, тракторов и оборудования на сумму более 889 млн рублей. В правительстве Курганской области отмечают, что деньги направляются не только на приобретение техники, но и на создание и развитие агробизнеса. В региона действует более 30 видом мер поддержки для аграриев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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