В мире США Госдеп США заявил о новом пакете военной помощи Украине Блинкен: США выделят Украине еще 250 миллионов долларов военной помощи 28 декабря 2023 в 01:34 Размер текста - 17 + Украина получит от США 250 миллионов долларов, заявил Энтони Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «США выделят новую военную помощь Украине. Сумма — 250 миллионов долларов», — заявил Блинкен. Его речь опубликовали на сайте Госдепа. Энтони Блинкен заявлял, что у США практически закончились средства для помощи Украине. По его словам, Конгресс должен одобрить ассигнования для Киева, но у Штатов есть план дальнейшего развития без финансирования. США выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «США выделят новую военную помощь Украине. Сумма — 250 миллионов долларов», — заявил Блинкен. Его речь опубликовали на сайте Госдепа. Энтони Блинкен заявлял, что у США практически закончились средства для помощи Украине. По его словам, Конгресс должен одобрить ассигнования для Киева, но у Штатов есть план дальнейшего развития без финансирования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям