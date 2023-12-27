27 декабря 2023

Госдеп США заявил о новом пакете военной помощи Украине

Блинкен: США выделят Украине еще 250 миллионов долларов военной помощи
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен,  stock
Украина получит от США 250 миллионов долларов, заявил Энтони Блинкен Фото:
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США выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

«США выделят новую военную помощь Украине. Сумма — 250 миллионов долларов», — заявил Блинкен. Его речь опубликовали на сайте Госдепа.

Энтони Блинкен заявлял, что у США практически закончились средства для помощи Украине. По его словам, Конгресс должен одобрить ассигнования для Киева, но у Штатов есть план дальнейшего развития без финансирования.

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США выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. «США выделят новую военную помощь Украине. Сумма — 250 миллионов долларов», — заявил Блинкен. Его речь опубликовали на сайте Госдепа. Энтони Блинкен заявлял, что у США практически закончились средства для помощи Украине. По его словам, Конгресс должен одобрить ассигнования для Киева, но у Штатов есть план дальнейшего развития без финансирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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