Госдеп США заявил о новом пакете военной помощи Украине

Украина получит от США 250 миллионов долларов, заявил Энтони Блинкен
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
США выделят Украине 250 миллионов долларов военной помощи. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
«США выделят новую военную помощь Украине. Сумма — 250 миллионов долларов», —
Энтони Блинкен заявлял, что у США практически закончились средства для помощи Украине. По его словам, Конгресс должен одобрить ассигнования для Киева, но у Штатов есть план дальнейшего развития без финансирования.
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