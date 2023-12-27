27 декабря 2023

Жительнице Курганской области пришлось удалять глаз после ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, судебное заседание, судья, суд
Уголовное дело поступило в Петуховский районный суд Фото:

Житель Курганской области выбил ногой глаз потерпевшей во время ссоры, из-за чего его пришлось удалять. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда.

«Мужчина, будучи пьяным, во время ссоры ударил ногой по глазу потерпевшей, что привело к его удалению. Полученное женщиной повреждение вызвало тяжкий вред здоровью и стойкую утрату общей трудоспособности», — указывается на сайте.

Подсудимого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на восемь лет.

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Житель Курганской области выбил ногой глаз потерпевшей во время ссоры, из-за чего его пришлось удалять. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Мужчина, будучи пьяным, во время ссоры ударил ногой по глазу потерпевшей, что привело к его удалению. Полученное женщиной повреждение вызвало тяжкий вред здоровью и стойкую утрату общей трудоспособности», — указывается на сайте. Подсудимого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на восемь лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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