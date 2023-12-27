Жительнице Курганской области пришлось удалять глаз после ссоры

Уголовное дело поступило в Петуховский районный суд
Житель Курганской области выбил ногой глаз потерпевшей во время ссоры, из-за чего его пришлось удалять. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда.
«Мужчина, будучи пьяным, во время ссоры ударил ногой по глазу потерпевшей, что привело к его удалению. Полученное женщиной повреждение вызвало тяжкий вред здоровью и стойкую утрату общей трудоспособности», — указывается на сайте.
Подсудимого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на восемь лет.
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