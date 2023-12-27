Жительнице Курганской области пришлось удалять глаз после ссоры

28 декабря 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Уголовное дело поступило в Петуховский районный суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Курганской области выбил ногой глаз потерпевшей во время ссоры, из-за чего его пришлось удалять. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Мужчина, будучи пьяным, во время ссоры ударил ногой по глазу потерпевшей, что привело к его удалению. Полученное женщиной повреждение вызвало тяжкий вред здоровью и стойкую утрату общей трудоспособности», — указывается на сайте. Подсудимого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на восемь лет.

Житель Курганской области выбил ногой глаз потерпевшей во время ссоры, из-за чего его пришлось удалять. Об этом сообщается на сайте Петуховского районного суда. «Мужчина, будучи пьяным, во время ссоры ударил ногой по глазу потерпевшей, что привело к его удалению. Полученное женщиной повреждение вызвало тяжкий вред здоровью и стойкую утрату общей трудоспособности», — указывается на сайте. Подсудимого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на восемь лет.