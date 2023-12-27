Силуанов: расходы бюджета превысят плановый уровень на 3,2 трлн рублей

28 декабря 2023 в 02:11 Размер текста - 17 +

Расходы России в 2023 году составят 32,2 триллиона рублей, отметил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Расходы российского федерального бюджета в 2023 году превысят запланированный уровень на 3,2 триллиона рублей, составив 32,2 триллиона рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Расходы федерального бюджета по итогам 2023 года составят 32,2 триллиона рублей», — передает ТАСС слова Силуанова. Закон «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусматривал расходы РФ в 29,056 триллиона рублей. Также глава Минфина заявлял о том, что расходы РФ в 2024 году увеличатся до 35,5 триллиона рублей. По его словам, дефицит бюджета в России в 2024—2026 годах не превысит 1% ВВП.

Расходы российского федерального бюджета в 2023 году превысят запланированный уровень на 3,2 триллиона рублей, составив 32,2 триллиона рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Расходы федерального бюджета по итогам 2023 года составят 32,2 триллиона рублей», — передает ТАСС слова Силуанова. Закон «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» предусматривал расходы РФ в 29,056 триллиона рублей. Также глава Минфина заявлял о том, что расходы РФ в 2024 году увеличатся до 35,5 триллиона рублей. По его словам, дефицит бюджета в России в 2024—2026 годах не превысит 1% ВВП.