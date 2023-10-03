Силуанов высказался об увеличении расходов РФ с 2024 года

Силуанов: с 2024 года расходы РФ составят 35,5 триллиона в год
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, силуанов антон
Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета в РФ с 2024 года не превысит 1% ВВП Фото:

Расходы России с 2024 года будут увеличиваться. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, они составят 35,5 триллиона рублей в год.

«Несмотря на все сложности, мы не сокращаем объем расходов, а наоборот их увеличиваем по сравнению с текущим годом. Расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год», — заявил Силуанов. Его выступление транслируется в telegram-канале Совета Федерации.

По словам Силуанова, дефицит бюджета в России в 2024—2026 годах не превысит 1% ВВП. Он отметил, что бюджетный импульс будет держаться на протяжении всех трех лет.

Ранее сообщалось, что правительство РФ в четыре раза увеличит расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку в 2024—2026 годах. Старший научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Всероссийской академии внешней торговли Александр Фиранчук сообщил, что заложенный небольшой дефицит в федеральном бюджете является положительным сигналом для заемщиков, так как показывает, что государство следует своим правилам.

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Расходы России с 2024 года будут увеличиваться. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, они составят 35,5 триллиона рублей в год. «Несмотря на все сложности, мы не сокращаем объем расходов, а наоборот их увеличиваем по сравнению с текущим годом. Расходы составят в среднем около 35,5 трлн рублей в год», — заявил Силуанов. Его выступление транслируется в telegram-канале Совета Федерации. По словам Силуанова, дефицит бюджета в России в 2024—2026 годах не превысит 1% ВВП. Он отметил, что бюджетный импульс будет держаться на протяжении всех трех лет. Ранее сообщалось, что правительство РФ в четыре раза увеличит расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку в 2024—2026 годах. Старший научный сотрудник Института международной экономики и финансов ВАВТ Всероссийской академии внешней торговли Александр Фиранчук сообщил, что заложенный небольшой дефицит в федеральном бюджете является положительным сигналом для заемщиков, так как показывает, что государство следует своим правилам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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