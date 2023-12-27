Жители Челябинской области потребовали очистить дороги после снегопадов

Города и поселки Челябинской области двое суток утопают в снегу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Снежная буря накрыла Челябинскую область

Жители населенных пунктов Челябинской области потребовали очистить дороги после снегопада, который обрушился на регион двое суток назад. По их словам, до сих пор большинство дорог находятся в непроезжем состоянии.

«Почему не чистят дороги поселка Потанино? В мэрии сказали, что дороги чистят в поселках ночью, а город днем! За двое суток ничего не сделано», — пишет Мария А. в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Особое внимание на очистку улиц обратили жители центра и поселков Копейска, у которых на онлайн-карте отображается местоположение коммунальной техники. По их словам, за двое суток тракторы, грейдеры и самосвалы ни разу не выехали из гаража.

«Весь город Копейск завалило снегом, а техника просто стоит! Администрация города Копейска бездействует», — пишет Алексей В.

С аналогичными проблемами сталкиваются жители всего региона. По словам жителей, в поселке Первомайский города Коркино из-за снежной каши на дорогах уже три дня не вывозят мусор. В Снежинске дороги не расчищены на главной площади города. Не видели очистку улиц жители станции Шершни, Троицка, Кыштыма, поселков вокруг озера Тургояк, а также Металлургического района Челябинска, где до женской консультации беременные вынуждены преодолевать сугробы. При этом многие отмечают, что техника иногда встречается на улицах, но она движется с поднятыми ковшами.

Дороги в поселке Потанино обещали почистить ночью Сообщество «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте»

Главная площадь Снежинска утопает в снегу Сообщество «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте»

Местоположение коммунальной техники Копейска отмечено на онлайн-карте Сообщество «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте»