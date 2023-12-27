27 декабря 2023

Жители Челябинской области потребовали очистить дороги после снегопадов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночная уборка улиц от снега. Екатеринбург, уборка снега, улица куйбышева, чистка дороги, коммунальные службы
Города и поселки Челябинской области двое суток утопают в снегу Фото:
новость из сюжета
Снежная буря накрыла Челябинскую область

Жители населенных пунктов Челябинской области потребовали очистить дороги после снегопада, который обрушился на регион двое суток назад. По их словам, до сих пор большинство дорог находятся в непроезжем состоянии.

«Почему не чистят дороги поселка Потанино? В мэрии сказали, что дороги чистят в поселках ночью, а город днем! За двое суток ничего не сделано», — пишет Мария А. в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Особое внимание на очистку улиц обратили жители центра и поселков Копейска, у которых на онлайн-карте отображается местоположение коммунальной техники. По их словам, за двое суток тракторы, грейдеры и самосвалы ни разу не выехали из гаража.

«Весь город Копейск завалило снегом, а техника просто стоит! Администрация города Копейска бездействует», — пишет Алексей В.

С аналогичными проблемами сталкиваются жители всего региона. По словам жителей, в поселке Первомайский города Коркино из-за снежной каши на дорогах уже три дня не вывозят мусор. В Снежинске дороги не расчищены на главной площади города. Не видели очистку улиц жители станции Шершни, Троицка, Кыштыма, поселков вокруг озера Тургояк, а также Металлургического района Челябинска, где до женской консультации беременные вынуждены преодолевать сугробы. При этом многие отмечают, что техника иногда встречается на улицах, но она движется с поднятыми ковшами.

Дороги в поселке Потанино обещали почистить ночью
Дороги в поселке Потанино обещали почистить ночью
Главная площадь Снежинска утопает в снегу
Главная площадь Снежинска утопает в снегу
Местоположение коммунальной техники Копейска отмечено на онлайн-карте
Местоположение коммунальной техники Копейска отмечено на онлайн-карте
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители населенных пунктов Челябинской области потребовали очистить дороги после снегопада, который обрушился на регион двое суток назад. По их словам, до сих пор большинство дорог находятся в непроезжем состоянии. «Почему не чистят дороги поселка Потанино? В мэрии сказали, что дороги чистят в поселках ночью, а город днем! За двое суток ничего не сделано», — пишет Мария А. в сообществе «Текслер помоги» в соцсети «ВКонтакте». Особое внимание на очистку улиц обратили жители центра и поселков Копейска, у которых на онлайн-карте отображается местоположение коммунальной техники. По их словам, за двое суток тракторы, грейдеры и самосвалы ни разу не выехали из гаража. «Весь город Копейск завалило снегом, а техника просто стоит! Администрация города Копейска бездействует», — пишет Алексей В. С аналогичными проблемами сталкиваются жители всего региона. По словам жителей, в поселке Первомайский города Коркино из-за снежной каши на дорогах уже три дня не вывозят мусор. В Снежинске дороги не расчищены на главной площади города. Не видели очистку улиц жители станции Шершни, Троицка, Кыштыма, поселков вокруг озера Тургояк, а также Металлургического района Челябинска, где до женской консультации беременные вынуждены преодолевать сугробы. При этом многие отмечают, что техника иногда встречается на улицах, но она движется с поднятыми ковшами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...