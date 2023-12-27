27 декабря 2023

В Кургане откладывается открытие катка на площади

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, каток, мэрия, администрация кургана, зимний каток
Заливку катка отложили из-за погодных условий Фото:

В Кургане из-за погодных условий на два дня отложили открытие катка на центральной площади. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В афишу вносим небольшие изменения по погодным условиям. Открытие катка на центральной площади переносится с 28 декабря на 30 декабря. Время прежнее — 18:00», — рассказали в пресс-службе. В администрации добавили, что сообщат об изменениях на сайте.

Ранее стало известно, что помимо площади катки будут расположены в Детском парке, на площадках около ЦКиД «Спутник», КСЦ «Черемушки», ЦКиД «Современник». Также катки будут работать на кортах и при учреждениях социальной сферы.

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В Кургане из-за погодных условий на два дня отложили открытие катка на центральной площади. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В афишу вносим небольшие изменения по погодным условиям. Открытие катка на центральной площади переносится с 28 декабря на 30 декабря. Время прежнее — 18:00», — рассказали в пресс-службе. В администрации добавили, что сообщат об изменениях на сайте. Ранее стало известно, что помимо площади катки будут расположены в Детском парке, на площадках около ЦКиД «Спутник», КСЦ «Черемушки», ЦКиД «Современник». Также катки будут работать на кортах и при учреждениях социальной сферы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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