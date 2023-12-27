В Кургане откладывается открытие катка на площади

28 декабря 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Заливку катка отложили из-за погодных условий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане из-за погодных условий на два дня отложили открытие катка на центральной площади. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В афишу вносим небольшие изменения по погодным условиям. Открытие катка на центральной площади переносится с 28 декабря на 30 декабря. Время прежнее — 18:00», — рассказали в пресс-службе. В администрации добавили, что сообщат об изменениях на сайте. Ранее стало известно, что помимо площади катки будут расположены в Детском парке, на площадках около ЦКиД «Спутник», КСЦ «Черемушки», ЦКиД «Современник». Также катки будут работать на кортах и при учреждениях социальной сферы.

В Кургане из-за погодных условий на два дня отложили открытие катка на центральной площади. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. «В афишу вносим небольшие изменения по погодным условиям. Открытие катка на центральной площади переносится с 28 декабря на 30 декабря. Время прежнее — 18:00», — рассказали в пресс-службе. В администрации добавили, что сообщат об изменениях на сайте. Ранее стало известно, что помимо площади катки будут расположены в Детском парке, на площадках около ЦКиД «Спутник», КСЦ «Черемушки», ЦКиД «Современник». Также катки будут работать на кортах и при учреждениях социальной сферы.