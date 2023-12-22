22 декабря 2023

Коньки, горки и лыжи: где в каникулы провести время с семьей. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккеист Павел Деменьшин. Екатеринбург, коньки, хоккей
В Кургане открывают точки для катания на коньках и лыжах Фото:

В Кургане для жителей организовали площадки, на которых можно покататься на коньках и лыжах, а также на горках. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали всю информацию о том, как курганцы могут провести новогодние каникулы.

«В зимний период можно будет покататься на кортах и катках при учреждениях социальной сферы. Часть из них уже залита и будет доступна для катания с 20 декабря. К примеру, катки около гимназии № 47 (ул. Станционная, 6), школы № 40 (пр. Конституции, 56), лицея № 12 (ул. Советская, 41, микрорайон Утяк) начнут работу с 20 декабря», — такую информация размещена в группе «Спорт в Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что ранее велись работы по заливке катка в Парке Молодежный, на стадионе «Центральный» имени Брумеля, около Центра культуры и досуга «Спутник» и Городского Центра культуры и досуга «Современник». Отмечается, что прокат на лыжах будет доступен во всем регионе. Так курганцам предлагают провести зиму в Березовой роще, Пчелкиной горке и Парке Победы.

Курганцам на новогодние каникулы готовят прокат лыж и коньков
Курганцам на новогодние каникулы готовят прокат лыж и коньков

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В Кургане для жителей организовали площадки, на которых можно покататься на коньках и лыжах, а также на горках. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали всю информацию о том, как курганцы могут провести новогодние каникулы. «В зимний период можно будет покататься на кортах и катках при учреждениях социальной сферы. Часть из них уже залита и будет доступна для катания с 20 декабря. К примеру, катки около гимназии № 47 (ул. Станционная, 6), школы № 40 (пр. Конституции, 56), лицея № 12 (ул. Советская, 41, микрорайон Утяк) начнут работу с 20 декабря», — такую информация размещена в группе «Спорт в Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что ранее велись работы по заливке катка в Парке Молодежный, на стадионе «Центральный» имени Брумеля, около Центра культуры и досуга «Спутник» и Городского Центра культуры и досуга «Современник». Отмечается, что прокат на лыжах будет доступен во всем регионе. Так курганцам предлагают провести зиму в Березовой роще, Пчелкиной горке и Парке Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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