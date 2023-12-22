Коньки, горки и лыжи: где в каникулы провести время с семьей. Инфографика

23 декабря 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Кургане открывают точки для катания на коньках и лыжах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Кургане для жителей организовали площадки, на которых можно покататься на коньках и лыжах, а также на горках. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали всю информацию о том, как курганцы могут провести новогодние каникулы. «В зимний период можно будет покататься на кортах и катках при учреждениях социальной сферы. Часть из них уже залита и будет доступна для катания с 20 декабря. К примеру, катки около гимназии № 47 (ул. Станционная, 6), школы № 40 (пр. Конституции, 56), лицея № 12 (ул. Советская, 41, микрорайон Утяк) начнут работу с 20 декабря», — такую информация размещена в группе «Спорт в Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что ранее велись работы по заливке катка в Парке Молодежный, на стадионе «Центральный» имени Брумеля, около Центра культуры и досуга «Спутник» и Городского Центра культуры и досуга «Современник». Отмечается, что прокат на лыжах будет доступен во всем регионе. Так курганцам предлагают провести зиму в Березовой роще, Пчелкиной горке и Парке Победы. Курганцам на новогодние каникулы готовят прокат лыж и коньков URA.RU

В Кургане для жителей организовали площадки, на которых можно покататься на коньках и лыжах, а также на горках. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали всю информацию о том, как курганцы могут провести новогодние каникулы. «В зимний период можно будет покататься на кортах и катках при учреждениях социальной сферы. Часть из них уже залита и будет доступна для катания с 20 декабря. К примеру, катки около гимназии № 47 (ул. Станционная, 6), школы № 40 (пр. Конституции, 56), лицея № 12 (ул. Советская, 41, микрорайон Утяк) начнут работу с 20 декабря», — такую информация размещена в группе «Спорт в Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте». Сообщается, что ранее велись работы по заливке катка в Парке Молодежный, на стадионе «Центральный» имени Брумеля, около Центра культуры и досуга «Спутник» и Городского Центра культуры и досуга «Современник». Отмечается, что прокат на лыжах будет доступен во всем регионе. Так курганцам предлагают провести зиму в Березовой роще, Пчелкиной горке и Парке Победы.