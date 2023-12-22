В Кургане для жителей организовали площадки, на которых можно покататься на коньках и лыжах, а также на горках. Корреспонденты информационного агентства URA.RU собрали всю информацию о том, как курганцы могут провести новогодние каникулы.
«В зимний период можно будет покататься на кортах и катках при учреждениях социальной сферы. Часть из них уже залита и будет доступна для катания с 20 декабря. К примеру, катки около гимназии № 47 (ул. Станционная, 6), школы № 40 (пр. Конституции, 56), лицея № 12 (ул. Советская, 41, микрорайон Утяк) начнут работу с 20 декабря», — такую информация размещена в группе «Спорт в Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Сообщается, что ранее велись работы по заливке катка в Парке Молодежный, на стадионе «Центральный» имени Брумеля, около Центра культуры и досуга «Спутник» и Городского Центра культуры и досуга «Современник». Отмечается, что прокат на лыжах будет доступен во всем регионе. Так курганцам предлагают провести зиму в Березовой роще, Пчелкиной горке и Парке Победы.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.