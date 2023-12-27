В ЯНАО мужчины чаще женщин согласны на «черную» зарплату

Мужчин, согласных на получение заработка в конверте, на Ямале больше, чем женщин. При этом готовых работать на условиях, противоречащих российскому законодательству, в округе среди экономически активного населения — 36 процентов, сообщают аналитики сервиса SuperJob.
«Сейчас <…> соискатели на рынке труда чувствуют себя более уверенно: 42% опрошенных жителей ЯНАО не согласится на предложение трудоустройства по „серой“ или „черной“ схеме. Готовых работать на условиях, противоречащих ТК РФ, — 36%. Причем, мужчин, согласных на зарплату в конверте, больше, чем женщин (44% и 28% соответственно)», — рассказали URA.RU аналитики сервиса по поиску работы.
Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов УрФО по уровню зарплат, а ХМАО оказался на второй строчке. Информация об этом размещена на сайте Росстата.
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