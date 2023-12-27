27 декабря 2023

В ЯНАО мужчины чаще женщин согласны на «черную» зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые жители Ямала готовы получать деньги в конверте Фото:

Мужчин, согласных на получение заработка в конверте, на Ямале больше, чем женщин. При этом готовых работать на условиях, противоречащих российскому законодательству, в округе среди экономически активного населения — 36 процентов, сообщают аналитики сервиса SuperJob.

«Сейчас <…> соискатели на рынке труда чувствуют себя более уверенно: 42% опрошенных жителей ЯНАО не согласится на предложение трудоустройства по „серой“ или „черной“ схеме. Готовых работать на условиях, противоречащих ТК РФ, — 36%. Причем, мужчин, согласных на зарплату в конверте, больше, чем женщин (44% и 28% соответственно)», — рассказали URA.RU аналитики сервиса по поиску работы.

Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов УрФО по уровню зарплат, а ХМАО оказался на второй строчке. Информация об этом размещена на сайте Росстата.

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Мужчин, согласных на получение заработка в конверте, на Ямале больше, чем женщин. При этом готовых работать на условиях, противоречащих российскому законодательству, в округе среди экономически активного населения — 36 процентов, сообщают аналитики сервиса SuperJob. «Сейчас <…> соискатели на рынке труда чувствуют себя более уверенно: 42% опрошенных жителей ЯНАО не согласится на предложение трудоустройства по „серой“ или „черной“ схеме. Готовых работать на условиях, противоречащих ТК РФ, — 36%. Причем, мужчин, согласных на зарплату в конверте, больше, чем женщин (44% и 28% соответственно)», — рассказали URA.RU аналитики сервиса по поиску работы. Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов УрФО по уровню зарплат, а ХМАО оказался на второй строчке. Информация об этом размещена на сайте Росстата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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