ЯНАО и ХМАО стали лидерами по уровню зарплат среди регионов УрФО

10 декабря 2023 в 10:08 Размер текста - 17 +

Жители ХМАО и ЯНАО получают самые высокие зарплаты в УрФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов УрФО по уровню зарплат, а ХМАО оказался на второй строчке. Информация об этом размещена на сайте Росстата. «Среднестатистический доход жителей ЯНАО составил 145 101 рублей. На втором месте — ХМАО-Югра с зарплатами в 104 776 рублей», — указано в документе. Третье место заняла Тюменская область, средняя зарплата которой составила 67 926 рублей. За ней встали Свердловская область — 61 533 рублей, Челябинская область — 56 017 рублей, Курганская область — 47 774 руб. В прошлом году ЯНАО и ХМАО вошли в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. ЯНАО занял первое место с 71,9% работников, а ХМАО — четвертое, с показателем в 56,7%. Кроме того, Ямал занял первое место среди тех регионов, где доля работников с доходом выше двух средних зарплат по стране.

ЯНАО занял первое место в рейтинге регионов УрФО по уровню зарплат, а ХМАО оказался на второй строчке. Информация об этом размещена на сайте Росстата. «Среднестатистический доход жителей ЯНАО составил 145 101 рублей. На втором месте — ХМАО-Югра с зарплатами в 104 776 рублей», — указано в документе. Третье место заняла Тюменская область, средняя зарплата которой составила 67 926 рублей. За ней встали Свердловская область — 61 533 рублей, Челябинская область — 56 017 рублей, Курганская область — 47 774 руб. В прошлом году ЯНАО и ХМАО вошли в топ рейтинга по доле работников, чья зарплата выше среднего по стране. ЯНАО занял первое место с 71,9% работников, а ХМАО — четвертое, с показателем в 56,7%. Кроме того, Ямал занял первое место среди тех регионов, где доля работников с доходом выше двух средних зарплат по стране.