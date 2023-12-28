Нарколог развеяла три мифа вокруг средств от похмелья

Нарколог Калюжная предупредила об опасности средств от похмелья

29 декабря 2023 в 07:03 Размер текста - 17 +

Похмелье грозит опасной потерей жидкости в организме, сказала Марина Калюжная Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Препараты от похмелья, рассол и сырые яйца не избавят от неприятных симптомов, а только приведут к отравлению или сальмонеллезу. Об этом URA.RU сообщила главный врач медицинского стационара «Гармония», психиатр-нарколог Марина Калюжная. «Я не рекомендую принимать препараты после похмелья. Во-первых, этиловый спирт несовместим с большинством лекарств. Купив чудо-препарат, вы можете ощутить не волшебный эффект, а отравление. Просто, потому что таблетки оказались несовместимы со вчерашним горячительным. Лучше не ставить эксперименты над своим организмом, а обращаться к врачу. Очищающая капельница под присмотром медика поможет вам больше, чем купленная без рецепта таблетка», — сказала Калюжная. Народные средства тоже могут оказаться опасными, отметила врач. «Еще один миф — многие верят в целебную силу рассола от похмелья, но глубоко заблуждаются. Он никак не влияет на повышение уровня электролитов. Также популярная ошибка пить сырые яйца при похмелье. Они не помогут избавиться от тяжелых симптомов, а станут источником сальмонеллеза», — подчеркнула эксперт. Нарколог назвала основные симптомы и последствия похмелья. «Это болезненное состояние, возникающее вследствие интоксикации организма. Оно проявляется болью во всем теле, диареей, усиленным потоотделением и иногда температурой. Это происходит из-за того, что алкоголь при попадании в желудок расщепляется на этанол и ацетальдегид. Они являются сильнейшими токсинами, отравляющими организм. Попадая в клетки мозга, этанол задерживает выработку вазопрессина. Поэтому почки перенаправляют всю жидкость в мочевой пузырь. Диуретический эффект, потоотделение, рвота, диарея способствуют потере жидкости», — объяснила Калюжная. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Препараты от похмелья, рассол и сырые яйца не избавят от неприятных симптомов, а только приведут к отравлению или сальмонеллезу. Об этом URA.RU сообщила главный врач медицинского стационара «Гармония», психиатр-нарколог Марина Калюжная. «Я не рекомендую принимать препараты после похмелья. Во-первых, этиловый спирт несовместим с большинством лекарств. Купив чудо-препарат, вы можете ощутить не волшебный эффект, а отравление. Просто, потому что таблетки оказались несовместимы со вчерашним горячительным. Лучше не ставить эксперименты над своим организмом, а обращаться к врачу. Очищающая капельница под присмотром медика поможет вам больше, чем купленная без рецепта таблетка», — сказала Калюжная. Народные средства тоже могут оказаться опасными, отметила врач. «Еще один миф — многие верят в целебную силу рассола от похмелья, но глубоко заблуждаются. Он никак не влияет на повышение уровня электролитов. Также популярная ошибка пить сырые яйца при похмелье. Они не помогут избавиться от тяжелых симптомов, а станут источником сальмонеллеза», — подчеркнула эксперт. Нарколог назвала основные симптомы и последствия похмелья. «Это болезненное состояние, возникающее вследствие интоксикации организма. Оно проявляется болью во всем теле, диареей, усиленным потоотделением и иногда температурой. Это происходит из-за того, что алкоголь при попадании в желудок расщепляется на этанол и ацетальдегид. Они являются сильнейшими токсинами, отравляющими организм. Попадая в клетки мозга, этанол задерживает выработку вазопрессина. Поэтому почки перенаправляют всю жидкость в мочевой пузырь. Диуретический эффект, потоотделение, рвота, диарея способствуют потере жидкости», — объяснила Калюжная.