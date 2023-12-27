Челябинцев массово не пускают за границу из-за ошибок в загранпаспортах

Перед поездкой за рубеж турагенты просят внимательно изучить загранпаспорт на предмет ошибок и опечаток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Челябинской области массово не пускают за границу из-за ошибок в загранпаспортах. Как URA.RU рассказала член правления Челябинской ассоциации туристических организаций Ольга Васильева, ситуация сложилась после 11 декабря в связи со вступившими поправками в федеральный закон.

«Наблюдаем массовый отказ челябинцам на выезд за рубеж из-за ошибок в загранпаспортах. Перед поездкой важно проверить свои документы», — сообщила URA.RU Васильева.

Один из последних случаев помешал отправиться на отдых целой семье. В паспорте главы семейства нашли помарку, запретив пересечение границы. Остальные отказались лететь сами. Сорвался тур для родителей с детьми. Наиболее частные отказы происходят в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга.

Практика показала, что есть несколько основных причин для возвратов. Одна из них связана с сомнениями в подлинности записи. Например, челябинцу запретили выезд, усмотрев, что первая буква его фамилии была обведена паспортистами карандашом.

Другой повод для запрета заключается в ошибках в названиях города, где родился турист. Если в Свердловске, то в паспорте не должен быть указан Екатеринбург, сказала Васильева. Третья частая причина — несовпадения в написании имен и фамилий. По правилам, при переводе написание должно дублировать вариант из внутреннего документа. При этом допускается разная транслитерация: Artem или Artyom, Sergey или Sergei. Также следует обращать внимание на фактическую информацию: дата рождения, срок действия паспорта и прочую.

Участник рынка заметила, что при любо ошибке или опечатке документ необходимо заменить. Если оплошность допустили паспортисты, платить госпошлину не придется.

В настоящий момент случаи изъятия паспортов из-за ошибок являются страховыми. Однако если количество отказов будет расти, полагает эксперт, страховщики откажутся возмещать потери.