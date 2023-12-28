Китай объявил о готовности к военному сотрудничеству с Россией

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, флаг китая, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Россия и Китай готовы сотрудничать для обеспечения глобальной безопасности Фото:

Китай и Россия готовы совместно обеспечивать глобальную безопасность. Об этом заявил представитель Минобороны КНР У Цянь.

«Китайские военные готовы работать вместе с российскими военными для полной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, дальнейшего укрепления стратегических коммуникаций и координации», — подчеркнул У Цянь. Его слова опубликованы на официальном сайте китайского военного ведомства. Он отметил, что Китай готов работать с РФ над реализацией инициатив глобальной безопасности. По словам представителя Минобороны КНР, страны готовы защищать международную справедливость, а также поддерживать региональную безопасность и стабильность.

Россия и Китай в настоящий момент поддерживают партнерские отношения. Страны также договаривались развивать совместную космическую программу.

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Китай и Россия готовы совместно обеспечивать глобальную безопасность. Об этом заявил представитель Минобороны КНР У Цянь. «Китайские военные готовы работать вместе с российскими военными для полной реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, дальнейшего укрепления стратегических коммуникаций и координации», — подчеркнул У Цянь. Его слова опубликованы на официальном сайте китайского военного ведомства. Он отметил, что Китай готов работать с РФ над реализацией инициатив глобальной безопасности. По словам представителя Минобороны КНР, страны готовы защищать международную справедливость, а также поддерживать региональную безопасность и стабильность. Россия и Китай в настоящий момент поддерживают партнерские отношения. Страны также договаривались развивать совместную космическую программу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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