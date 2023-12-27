27 декабря 2023

Курганские ученики побывали на Кремлевской елке и дали интервью федеральным СМИ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя елка в Кремле. Москва, новогодняя елка, кремль, троицкий мост, кремлевская елка, соборная площадь, архангельский собор, собор архестратига михаила
Курганские школьники побывали на открытии Кремлевской елки и пригласили москвичей в Дворец культуры в Кургане Фото:

Ученики курганской 27-й гимназии побывали на открытии Кремлевской елки в Москве и поучаствовали в сюжетах федеральных телеканалов «Первого канала», НТВ и РЕН ТВ (входит в объединенный холдинг с «Известия»). Об этом URA.RU сообщили родители учеников.

«Ученики вторых и шестых классов 27 гимназии побывали в Москве на открытии главной елки страны. Курганские ребята покорили своими эмоциями федеральные каналы и дали им интервью. А один из них посоветовал доработать сценарий и сказал, что курганские елки ничем не хуже, чем у них. Он пригласил москвичей к нам в Дворец культуры машиностроителей», — отмечают родители школьников. Также они рассказали, что дети посетили выставку «Россия» на ВДНХ, где присутствует павильон Курганской области, и подчеркнули, что на экскурсиях школьников из Кургана хвалили и называли «очень эрудированными».

В Новый год Кремлевская елка исполняет заветные мечты тысяч ребят со всей страны и проходит ежегодно с 1962 года в Государственном Кремлевском Дворце. Кремлевскую елку нередко называют Президентской, и происходит это потому, что один из учредителей и организаторов шоу — из управления делами президента России. По разным данным ожидалось, что елку в декабре—январе посетят 200 тысяч человек.

Ученики 27-й гимназии Кургана побывали на открытии Кремлевской елки в Москве
Ученики 27-й гимназии Кургана побывали на открытии Кремлевской елки в Москве
Фото:
Курганские школьники поучаствовали в сюжетах «Первого канала», НТВ и РЕН ТВ
Курганские школьники поучаствовали в сюжетах «Первого канала», НТВ и РЕН ТВ
Фото:
Один из ребят пригласил москвичей в курганский Дворец культуры машиностроителей
Один из ребят пригласил москвичей в курганский Дворец культуры машиностроителей
Фото:

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Ученики курганской 27-й гимназии побывали на открытии Кремлевской елки в Москве и поучаствовали в сюжетах федеральных телеканалов «Первого канала», НТВ и РЕН ТВ (входит в объединенный холдинг с «Известия»). Об этом URA.RU сообщили родители учеников. «Ученики вторых и шестых классов 27 гимназии побывали в Москве на открытии главной елки страны. Курганские ребята покорили своими эмоциями федеральные каналы и дали им интервью. А один из них посоветовал доработать сценарий и сказал, что курганские елки ничем не хуже, чем у них. Он пригласил москвичей к нам в Дворец культуры машиностроителей», — отмечают родители школьников. Также они рассказали, что дети посетили выставку «Россия» на ВДНХ, где присутствует павильон Курганской области, и подчеркнули, что на экскурсиях школьников из Кургана хвалили и называли «очень эрудированными». В Новый год Кремлевская елка исполняет заветные мечты тысяч ребят со всей страны и проходит ежегодно с 1962 года в Государственном Кремлевском Дворце. Кремлевскую елку нередко называют Президентской, и происходит это потому, что один из учредителей и организаторов шоу — из управления делами президента России. По разным данным ожидалось, что елку в декабре—январе посетят 200 тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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