Курганские ученики побывали на Кремлевской елке и дали интервью федеральным СМИ. Фото

28 декабря 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

Курганские школьники побывали на открытии Кремлевской елки и пригласили москвичей в Дворец культуры в Кургане Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ученики курганской 27-й гимназии побывали на открытии Кремлевской елки в Москве и поучаствовали в сюжетах федеральных телеканалов «Первого канала», НТВ и РЕН ТВ (входит в объединенный холдинг с «Известия»). Об этом URA.RU сообщили родители учеников. «Ученики вторых и шестых классов 27 гимназии побывали в Москве на открытии главной елки страны. Курганские ребята покорили своими эмоциями федеральные каналы и дали им интервью. А один из них посоветовал доработать сценарий и сказал, что курганские елки ничем не хуже, чем у них. Он пригласил москвичей к нам в Дворец культуры машиностроителей», — отмечают родители школьников. Также они рассказали, что дети посетили выставку «Россия» на ВДНХ, где присутствует павильон Курганской области, и подчеркнули, что на экскурсиях школьников из Кургана хвалили и называли «очень эрудированными». В Новый год Кремлевская елка исполняет заветные мечты тысяч ребят со всей страны и проходит ежегодно с 1962 года в Государственном Кремлевском Дворце. Кремлевскую елку нередко называют Президентской, и происходит это потому, что один из учредителей и организаторов шоу — из управления делами президента России. По разным данным ожидалось, что елку в декабре—январе посетят 200 тысяч человек. Ученики 27-й гимназии Кургана побывали на открытии Кремлевской елки в Москве Фото: предоставил читатель URA.RU Курганские школьники поучаствовали в сюжетах «Первого канала», НТВ и РЕН ТВ Фото: предоставил читатель URA.RU Один из ребят пригласил москвичей в курганский Дворец культуры машиностроителей Фото: предоставил читатель URA.RU

Ученики курганской 27-й гимназии побывали на открытии Кремлевской елки в Москве и поучаствовали в сюжетах федеральных телеканалов «Первого канала», НТВ и РЕН ТВ (входит в объединенный холдинг с «Известия»). Об этом URA.RU сообщили родители учеников. «Ученики вторых и шестых классов 27 гимназии побывали в Москве на открытии главной елки страны. Курганские ребята покорили своими эмоциями федеральные каналы и дали им интервью. А один из них посоветовал доработать сценарий и сказал, что курганские елки ничем не хуже, чем у них. Он пригласил москвичей к нам в Дворец культуры машиностроителей», — отмечают родители школьников. Также они рассказали, что дети посетили выставку «Россия» на ВДНХ, где присутствует павильон Курганской области, и подчеркнули, что на экскурсиях школьников из Кургана хвалили и называли «очень эрудированными». В Новый год Кремлевская елка исполняет заветные мечты тысяч ребят со всей страны и проходит ежегодно с 1962 года в Государственном Кремлевском Дворце. Кремлевскую елку нередко называют Президентской, и происходит это потому, что один из учредителей и организаторов шоу — из управления делами президента России. По разным данным ожидалось, что елку в декабре—январе посетят 200 тысяч человек.