Путин исполнил заветную мечту свердловской школьницы. Фото

22 декабря 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подарил девочке из поселка Арти профессиональные беговые лыжи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одиннадцатилетняя Ольга Шубина из поселка Арти (Свердловская область) получила подарок от президента России Владимира Путина — профессиональные беговые лыжи, о которых девочка мечтала длительное время. Заветный подарок юной свердловчанка вручил региональный министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Девочка объяснила, что родители не могут позволить себе купить ей такие лыжи, поэтому она попросила президента России Владимира Путина помочь осуществить давнюю мечту. При этом мама школьницы не знала про обращение и была очень удивлена звонку о вручении новогоднего подарка дочери», — говорится в сообщении ДИПа. В Новый год Кремлевская Елка исполняет заветные мечты тысяч ребят со всех концов нашей страны. Кремлевскую елку нередко называют Президентской, и происходит это потому, что один из учредителей и организаторов шоу — из управления делами президента России.

Одиннадцатилетняя Ольга Шубина из поселка Арти (Свердловская область) получила подарок от президента России Владимира Путина — профессиональные беговые лыжи, о которых девочка мечтала длительное время. Заветный подарок юной свердловчанка вручил региональный министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Девочка объяснила, что родители не могут позволить себе купить ей такие лыжи, поэтому она попросила президента России Владимира Путина помочь осуществить давнюю мечту. При этом мама школьницы не знала про обращение и была очень удивлена звонку о вручении новогоднего подарка дочери», — говорится в сообщении ДИПа. В Новый год Кремлевская Елка исполняет заветные мечты тысяч ребят со всех концов нашей страны. Кремлевскую елку нередко называют Президентской, и происходит это потому, что один из учредителей и организаторов шоу — из управления делами президента России.