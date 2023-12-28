Дальнобойщики под Екатеринбургом пожаловались, что их не пускали в город. Фото, видео

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На Ново-Московском тракте третий день водители фур стоят в пробке Фото:

Под Екатеринбургом на Ново-Московском тракте с вечера 26 декабря грузовые фуры стоят в пробке. Дальнобойщики рассказали URA.RU, что ночью въезд в город якобы был ограничен.

«Сначала простоял больше суток на въезде в Екатеринбург, теперь на выезде такой же бардак. Дорожные службы бездействуют», — негодует один из водителей. Другой добавляет — ночью фуры вообще не пускали в город.

Идея закрыть въезд в Екатеринбург для фур власти Екатеринбурга действительно рассматривали. Такое предложение на оперативном штабе по уборке 27 декабря озвучивал мэр Алексей Орлов. Но, по данным URA.RU, чиновники решили пока не делать этого, так как ситуация на дорогах улучшается.

Рекордное количество снега выпало за пошедшие сутки по всему региону. Из-за аномальных осадков Екатеринбург встал в пробки, а люди из соседних городов не могли уехать на рейсовых автобусах, потому что их отменяли. Власти обещают очистить дороги до Нового года. Подробнее о прошедшем снегопаде — в сюжете URA.RU.

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Под Екатеринбургом на Ново-Московском тракте с вечера 26 декабря грузовые фуры стоят в пробке. Дальнобойщики рассказали URA.RU, что ночью въезд в город якобы был ограничен. «Сначала простоял больше суток на въезде в Екатеринбург, теперь на выезде такой же бардак. Дорожные службы бездействуют», — негодует один из водителей. Другой добавляет — ночью фуры вообще не пускали в город. Идея закрыть въезд в Екатеринбург для фур власти Екатеринбурга действительно рассматривали. Такое предложение на оперативном штабе по уборке 27 декабря озвучивал мэр Алексей Орлов. Но, по данным URA.RU, чиновники решили пока не делать этого, так как ситуация на дорогах улучшается. Рекордное количество снега выпало за пошедшие сутки по всему региону. Из-за аномальных осадков Екатеринбург встал в пробки, а люди из соседних городов не могли уехать на рейсовых автобусах, потому что их отменяли. Власти обещают очистить дороги до Нового года. Подробнее о прошедшем снегопаде — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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