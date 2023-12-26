26 декабря 2023

На свердловской трассе люди уже восьмой час стоят в пробке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пробка, зима, проезжая часть, автомобильное движение, парковка, автомобильный поток
У людей в пробке стремительно заканчивается бензин (архивное фото) Фото:

На Ново-Московском тракте (Свердловская область) в сторону Перми люди стоят в пробке уже около восьми часов. Проехать не может даже скорая помощь. Об этом сообщили очевидцы.

«Адская пробка на Ново-Московском тракте — люди стоят около восьми часов в сторону Перми. Затор создали фуры, вставшие в два ряда. Объехать такое препятствие невозможно даже машине скорой помощи. Все ларьки с водой и продуктами опустошены. Бензин стремительно заканчивается, заряд телефонов — тоже», — передает слова очевидцев telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

Сильный снегопад обрушился на Свердловскую область 26 декабря. Синоптики даже зафиксировали новый снежный рекорд с 1917 года. Из-за этого Екатеринбург встал в 11-бальные пробки.

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На Ново-Московском тракте (Свердловская область) в сторону Перми люди стоят в пробке уже около восьми часов. Проехать не может даже скорая помощь. Об этом сообщили очевидцы. «Адская пробка на Ново-Московском тракте — люди стоят около восьми часов в сторону Перми. Затор создали фуры, вставшие в два ряда. Объехать такое препятствие невозможно даже машине скорой помощи. Все ларьки с водой и продуктами опустошены. Бензин стремительно заканчивается, заряд телефонов — тоже», — передает слова очевидцев telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сильный снегопад обрушился на Свердловскую область 26 декабря. Синоптики даже зафиксировали новый снежный рекорд с 1917 года. Из-за этого Екатеринбург встал в 11-бальные пробки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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