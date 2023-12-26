На Ново-Московском тракте (Свердловская область) в сторону Перми люди стоят в пробке уже около восьми часов. Проехать не может даже скорая помощь. Об этом сообщили очевидцы.
«Адская пробка на Ново-Московском тракте — люди стоят около восьми часов в сторону Перми. Затор создали фуры, вставшие в два ряда. Объехать такое препятствие невозможно даже машине скорой помощи. Все ларьки с водой и продуктами опустошены. Бензин стремительно заканчивается, заряд телефонов — тоже», — передает слова очевидцев telegram-канал Ural Mash.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Сильный снегопад обрушился на Свердловскую область 26 декабря. Синоптики даже зафиксировали новый снежный рекорд с 1917 года. Из-за этого Екатеринбург встал в 11-бальные пробки.
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