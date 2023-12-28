Пермские санатории зовут на уличные гуляния в преддверии Нового года

Санатории готовят большую праздничную программу Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Санатории Пермского края опубликовали программы на новогодние каникулы. Принять участие в мероприятиях могут не только отдыхающие, но и все желающие. Информация о праздниках размещена в социальных сетях курортов.

«Приглашаем вас 30 декабря на уличные гуляния с 15:00 до 17:00 на стадионе курорта „Кабы не было зимы!“ Вспоминаем в активном и позитивном формате как встречали любимый зимний праздник в детстве. Ждем всех на веселые уличные гуляния», — написано в группе санатория «Усть-Качка» в соцсети «ВКонтакте».

В санатории «Демидково» с 1 по 7 января запланированы мероприятия для детей «Новогодний мультишок», где ребят будут развлекать аниматоры в костюмах героев мультфильмов. Также на территории курорта будут работать горки для сноутюбинга, каток и лыжные трассы.

В термальном комплексе санатория «Тенториум» в праздники установят фотозоны, гостей будут встречать Дед Мороз со Снегурочкой, а детям будут делать аквагрим. Администрация санатория обещает провести беспроигрышную лотерею среди посетителей комплекса и устроить дегустацию продуктов «Тенториума».

Ранее URA.RU рассказало, как будут работать пермские термы в новогодние праздники. В последний день года комплексы закроются раньше обычного.