ГИБДД проведет рейд по Москве в новогодние праздники

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ГИБДД проведет рейд в Москве против пьянства за рулем Фото:

В период новогодних праздников ГИБДД проведет специальный рейд в Москве с целью предотвращения фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

«С 20:00 часов 29 декабря до 20:00 часов 8 января 2024 года Управлением Госавтоинспекции будет проводиться усиленная работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения», — сообщается в официальном telegram-канале столичного ГИБДД. В инспекции также обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге и управляют автомобилем, показывая признаки опьянения.

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В период новогодних праздников ГИБДД проведет специальный рейд в Москве с целью предотвращения фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы. «С 20:00 часов 29 декабря до 20:00 часов 8 января 2024 года Управлением Госавтоинспекции будет проводиться усиленная работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения», — сообщается в официальном telegram-канале столичного ГИБДД. В инспекции также обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге и управляют автомобилем, показывая признаки опьянения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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