ГИБДД проведет рейд по Москве в новогодние праздники

28 декабря 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

ГИБДД проведет рейд в Москве против пьянства за рулем Фото: Илья Московец © URA.RU В период новогодних праздников ГИБДД проведет специальный рейд в Москве с целью предотвращения фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы. «С 20:00 часов 29 декабря до 20:00 часов 8 января 2024 года Управлением Госавтоинспекции будет проводиться усиленная работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения», — сообщается в официальном telegram-канале столичного ГИБДД. В инспекции также обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге и управляют автомобилем, показывая признаки опьянения.

В период новогодних праздников ГИБДД проведет специальный рейд в Москве с целью предотвращения фактов управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы. «С 20:00 часов 29 декабря до 20:00 часов 8 января 2024 года Управлением Госавтоинспекции будет проводиться усиленная работа по выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения», — сообщается в официальном telegram-канале столичного ГИБДД. В инспекции также обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в полицию о водителях, которые неадекватно ведут себя на дороге и управляют автомобилем, показывая признаки опьянения.