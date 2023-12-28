28 декабря 2023

РФ раскритиковала желание Аргентины передать Украине российские вертолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Костюмированная автоколонна и воздушный парад ко Дню Победы. Екатеринбург, вертолет, перевозка грузов, ми-26, грузовой вертолет
Вертолеты находятся в неисправном состоянии Фото:

РФ выступила против передачи российских вертолетов Украине со стороны Аргентины. Позицию по поводу информации, появившуюся в ряде СМИ озвучил посол России Дмитрий Феоктистов.

«Ранее наши вертолеты активно задействовались аргентинцами в их антарктических операциях. Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя», — заявил Феоктистов в беседе с журналистами.

Он добавил, что Аргентина данную информацию не комментирует. При этом российская техника находится в нерабочем состоянии и требует капитального ремонта.

Аргентина планирует передать Украине два транспортных вертолета Ми-171E российского производства, передает телеканал 360. Обе машины неисправны. Аргентина купила их у России в 2011 году.

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РФ выступила против передачи российских вертолетов Украине со стороны Аргентины. Позицию по поводу информации, появившуюся в ряде СМИ озвучил посол России Дмитрий Феоктистов. «Ранее наши вертолеты активно задействовались аргентинцами в их антарктических операциях. Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя», — заявил Феоктистов в беседе с журналистами. Он добавил, что Аргентина данную информацию не комментирует. При этом российская техника находится в нерабочем состоянии и требует капитального ремонта. Аргентина планирует передать Украине два транспортных вертолета Ми-171E российского производства, передает телеканал 360. Обе машины неисправны. Аргентина купила их у России в 2011 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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