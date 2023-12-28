РФ раскритиковала желание Аргентины передать Украине российские вертолеты

РФ выступила против передачи российских вертолетов Украине со стороны Аргентины. Позицию по поводу информации, появившуюся в ряде СМИ озвучил посол России Дмитрий Феоктистов.
«Ранее наши вертолеты активно задействовались аргентинцами в их антарктических операциях. Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя», — заявил Феоктистов в беседе с журналистами.
Он добавил, что Аргентина данную информацию не комментирует. При этом российская техника находится в нерабочем состоянии и требует капитального ремонта.
Аргентина планирует передать Украине два транспортных вертолета Ми-171E российского производства, передает телеканал 360. Обе машины неисправны. Аргентина купила их у России в 2011 году.
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