РФ раскритиковала желание Аргентины передать Украине российские вертолеты

29 декабря 2023 в 04:26 Размер текста - 17 +

Вертолеты находятся в неисправном состоянии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU РФ выступила против передачи российских вертолетов Украине со стороны Аргентины. Позицию по поводу информации, появившуюся в ряде СМИ озвучил посол России Дмитрий Феоктистов. «Ранее наши вертолеты активно задействовались аргентинцами в их антарктических операциях. Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя», — заявил Феоктистов в беседе с журналистами. Он добавил, что Аргентина данную информацию не комментирует. При этом российская техника находится в нерабочем состоянии и требует капитального ремонта. Аргентина планирует передать Украине два транспортных вертолета Ми-171E российского производства, передает телеканал 360. Обе машины неисправны. Аргентина купила их у России в 2011 году.

РФ выступила против передачи российских вертолетов Украине со стороны Аргентины. Позицию по поводу информации, появившуюся в ряде СМИ озвучил посол России Дмитрий Феоктистов. «Ранее наши вертолеты активно задействовались аргентинцами в их антарктических операциях. Мы категорически против их передачи противникам России. Тем более что это противоречило бы также обязательствам Аргентины в контексте сертификата конечного пользователя», — заявил Феоктистов в беседе с журналистами. Он добавил, что Аргентина данную информацию не комментирует. При этом российская техника находится в нерабочем состоянии и требует капитального ремонта. Аргентина планирует передать Украине два транспортных вертолета Ми-171E российского производства, передает телеканал 360. Обе машины неисправны. Аргентина купила их у России в 2011 году.