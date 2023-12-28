В Курганской области на Новый год похолодает до -25 градусов

В Курганскую область вернется холодная погода
В Курганской области в новогоднюю ночь ожидается мороз до -25 градусов. Об этом предупреждает Курганский ЦГМС.
«В Курганской области ночью 31 декабря местами до -25 градусов, днем 10-15 градусов. Ветер юго-западный до 4-9 м/с», — указано на сайте ЦГМС по региону.
Ранее 28 декабря на курганских дорогах полностью сняли ограничения, которые ранее вводили из-за неблагоприятных погодных условий. Временные запреты на движение действовали для пассажирского и грузового транспорта.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.