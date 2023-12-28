28 декабря 2023

В Курганской области на Новый год похолодает до -25 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганскую область вернется холодная погода Фото:

В Курганской области в новогоднюю ночь ожидается мороз до -25 градусов. Об этом предупреждает Курганский ЦГМС.

«В Курганской области ночью 31 декабря местами до -25 градусов, днем 10-15 градусов. Ветер юго-западный до 4-9 м/с», — указано на сайте ЦГМС по региону.

Ранее 28 декабря на курганских дорогах полностью сняли ограничения, которые ранее вводили из-за неблагоприятных погодных условий. Временные запреты на движение действовали для пассажирского и грузового транспорта.

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В Курганской области в новогоднюю ночь ожидается мороз до -25 градусов. Об этом предупреждает Курганский ЦГМС. «В Курганской области ночью 31 декабря местами до -25 градусов, днем 10-15 градусов. Ветер юго-западный до 4-9 м/с», — указано на сайте ЦГМС по региону. Ранее 28 декабря на курганских дорогах полностью сняли ограничения, которые ранее вводили из-за неблагоприятных погодных условий. Временные запреты на движение действовали для пассажирского и грузового транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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