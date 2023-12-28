На всех дорогах в Курганской области сняли ограничения, введенные из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ново-Московский тракт. Свердловская область, пробка, зима, дорожный затор, непогода, дальнобойщики, ново московский тракт, трасса, большегрузный транспорт
В регионе сняли все ограничения на дорогах Фото:

В Курганской области на всех дорогах полностью сняли ограничения, которые ранее вводили из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона. Временные запреты на движения действовали для пассажирского и грузового транспорта

«Ранее введенные ограничения для движения на территории региона по причине неблагоприятных погодных условий сняты. В настоящее время движение по федеральным, региональным и межмуниципальным автодорогам осуществляется в штатном режиме», — сообщается в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте».

В Госавтоинспекции рекомендуют водителям отказываться от поездок в снегопады и метели, а также быть предельно осторожными на дорогах. В условиях плохой видимости советуют не совершать резких маневров при выезде на встречную полосу.

Ранее из-за непогоды в Курганской области действовали ограничения движения на межмуниципальных, региональных и федеральных дорогах. Их вводили по причине снегопада, метели и гололеда.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области на всех дорогах полностью сняли ограничения, которые ранее вводили из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона. Временные запреты на движения действовали для пассажирского и грузового транспорта «Ранее введенные ограничения для движения на территории региона по причине неблагоприятных погодных условий сняты. В настоящее время движение по федеральным, региональным и межмуниципальным автодорогам осуществляется в штатном режиме», — сообщается в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции рекомендуют водителям отказываться от поездок в снегопады и метели, а также быть предельно осторожными на дорогах. В условиях плохой видимости советуют не совершать резких маневров при выезде на встречную полосу. Ранее из-за непогоды в Курганской области действовали ограничения движения на межмуниципальных, региональных и федеральных дорогах. Их вводили по причине снегопада, метели и гололеда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...