На всех дорогах в Курганской области сняли ограничения, введенные из-за непогоды

28 декабря 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

В регионе сняли все ограничения на дорогах Фото: Московец Илья © URA.RU В Курганской области на всех дорогах полностью сняли ограничения, которые ранее вводили из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона. Временные запреты на движения действовали для пассажирского и грузового транспорта «Ранее введенные ограничения для движения на территории региона по причине неблагоприятных погодных условий сняты. В настоящее время движение по федеральным, региональным и межмуниципальным автодорогам осуществляется в штатном режиме», — сообщается в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции рекомендуют водителям отказываться от поездок в снегопады и метели, а также быть предельно осторожными на дорогах. В условиях плохой видимости советуют не совершать резких маневров при выезде на встречную полосу. Ранее из-за непогоды в Курганской области действовали ограничения движения на межмуниципальных, региональных и федеральных дорогах. Их вводили по причине снегопада, метели и гололеда.

В Курганской области на всех дорогах полностью сняли ограничения, которые ранее вводили из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона. Временные запреты на движения действовали для пассажирского и грузового транспорта «Ранее введенные ограничения для движения на территории региона по причине неблагоприятных погодных условий сняты. В настоящее время движение по федеральным, региональным и межмуниципальным автодорогам осуществляется в штатном режиме», — сообщается в группе «ГИБДД45» в соцсети «ВКонтакте». В Госавтоинспекции рекомендуют водителям отказываться от поездок в снегопады и метели, а также быть предельно осторожными на дорогах. В условиях плохой видимости советуют не совершать резких маневров при выезде на встречную полосу. Ранее из-за непогоды в Курганской области действовали ограничения движения на межмуниципальных, региональных и федеральных дорогах. Их вводили по причине снегопада, метели и гололеда.