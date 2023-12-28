В мэрии Челябинска утром 29 декабря прошло оперативное заседание штаба с управляющими компаниями города. Коммунальные службы Челябинска переведены на круглосуточный режим работы, сообщили в мэрии Челябинска.
«Утром 29 декабря в администрации Челябинска прошло заседание оперативного штаба с управляющими компаниями и коммунальными предприятиями. Все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Начата массовая очистка крыш для предотвращения схода снега», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, управляющим компаниям и районным администрациям необходимо обеспечить возможность беспрепятственного проезда спецтехники к контейнерным площадкам для своевременного вывоза мусора. Жителей власти просят не оставлять транспорт у контейнерных площадок и на подъездных путях к ним, за это предусмотрены штрафные санкции.
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