28 декабря 2023

Коммунальные службы Челябинска переведены на круглосуточный режим работы

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Уборка снега. Екатеринбург, уборка снега, коммунальные службы, дворник
В городе начата массовая очистка крыш для предотвращения схода снега Фото:

В мэрии Челябинска утром 29 декабря прошло оперативное заседание штаба с управляющими компаниями города. Коммунальные службы Челябинска переведены на круглосуточный режим работы, сообщили в мэрии Челябинска.

«Утром 29 декабря в администрации Челябинска прошло заседание оперативного штаба с управляющими компаниями и коммунальными предприятиями. Все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Начата массовая очистка крыш для предотвращения схода снега», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, управляющим компаниям и районным администрациям необходимо обеспечить возможность беспрепятственного проезда спецтехники к контейнерным площадкам для своевременного вывоза мусора. Жителей власти просят не оставлять транспорт у контейнерных площадок и на подъездных путях к ним, за это предусмотрены штрафные санкции.

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В мэрии Челябинска утром 29 декабря прошло оперативное заседание штаба с управляющими компаниями города. Коммунальные службы Челябинска переведены на круглосуточный режим работы, сообщили в мэрии Челябинска. «Утром 29 декабря в администрации Челябинска прошло заседание оперативного штаба с управляющими компаниями и коммунальными предприятиями. Все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы. Начата массовая очистка крыш для предотвращения схода снега», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве отметили, управляющим компаниям и районным администрациям необходимо обеспечить возможность беспрепятственного проезда спецтехники к контейнерным площадкам для своевременного вывоза мусора. Жителей власти просят не оставлять транспорт у контейнерных площадок и на подъездных путях к ним, за это предусмотрены штрафные санкции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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