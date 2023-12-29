Кабмин прорабатывает легализацию безвиза с дружественными странами

29 декабря 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Россия намерена сотрудничать с дружественными странами в туристической сфере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Российское правительство прорабатывает либерализацию визового режима с дружественными государствами. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. «На правительственном уровне прорабатывается вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами. Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам», — рассказал Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости. Также за 11 месяцев в РФ было принято около 7,7 миллиона иностранцев, сказал вице-премьер. Заместитель главы правительства РФ подчеркнул, что у России есть большой потенциал для развития сферы туризма. По его словам, в стране много памятников культуры, уникальных туристических маршрутов, а также широкие возможности для оздоровления и отдыха. Кроме того, под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина был одобрен список из 17 стран, которые находятся в приоритете для развития сотрудничества. Среди них: Китай, Таиланд и Египет.

Российское правительство прорабатывает либерализацию визового режима с дружественными государствами. Об этом сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. «На правительственном уровне прорабатывается вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами. Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам», — рассказал Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости. Также за 11 месяцев в РФ было принято около 7,7 миллиона иностранцев, сказал вице-премьер. Заместитель главы правительства РФ подчеркнул, что у России есть большой потенциал для развития сферы туризма. По его словам, в стране много памятников культуры, уникальных туристических маршрутов, а также широкие возможности для оздоровления и отдыха. Кроме того, под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина был одобрен список из 17 стран, которые находятся в приоритете для развития сотрудничества. Среди них: Китай, Таиланд и Египет.