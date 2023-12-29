Песков скрыл, где будет встречать Новый год

Песков: где встречать Новый год — мое личное дело
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, где будет праздновать Новый год Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла не стал отвечать на вопрос, где будет встречать Новый год. Он ответил, что это его личное дело.

«Это мое личное дело, оно никого не касается», — заявил Песков, отвечая на вопрос, где будет праздновать Новый год. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла не стал отвечать на вопрос, где будет встречать Новый год. Он ответил, что это его личное дело. «Это мое личное дело, оно никого не касается», — заявил Песков, отвечая на вопрос, где будет праздновать Новый год. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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