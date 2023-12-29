Песков скрыл, где будет встречать Новый год

Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, где будет праздновать Новый год
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла не стал отвечать на вопрос, где будет встречать Новый год. Он ответил, что это его личное дело.
«Это мое личное дело, оно никого не касается», — заявил Песков, отвечая на вопрос, где будет праздновать Новый год. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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