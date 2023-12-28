Вице-мэр Нижневартовска подал в отставку

Вице-мэр Нижневартовска Николай Лукаш написал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации.
«Николай Владимирович Лукаш 9 января 2024 года по собственному желанию оставляет должность заместителя главы города. В администрации Нижневартовска Н.В. Лукаш работал с 2015 года. Он курировал вопросы муниципального контроля, законности, правопорядка, безопасности и другие сферы, относящиеся к этому блоку», — указано в сообщении. В мэрии также уточнили, что исполнять обязанности Лукаша временно будет начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности Сергей Ефремов.
Источник в политическом истеблишменте Нижневартовске уточнил журналисту URA.RU, что Лукаш стал шестым вице-мэром, который уволился из мэрии после назначения главой города Дмитрия Кощенко. «Он фактически исполнял обязанности первого вице-мэра. После его ухода у Кощенко фактически осталось два доверенных зама», — считает собеседник агентства.
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