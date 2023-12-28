28 декабря 2023

Вице-мэр Нижневартовска подал в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
В администрации Нижневартовска Николай Лукаш проработал восемь лет Фото:

Вице-мэр Нижневартовска Николай Лукаш написал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации.

«Николай Владимирович Лукаш 9 января 2024 года по собственному желанию оставляет должность заместителя главы города. В администрации Нижневартовска Н.В. Лукаш работал с 2015 года. Он курировал вопросы муниципального контроля, законности, правопорядка, безопасности и другие сферы, относящиеся к этому блоку», — указано в сообщении. В мэрии также уточнили, что исполнять обязанности Лукаша временно будет начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности Сергей Ефремов.

Источник в политическом истеблишменте Нижневартовске уточнил журналисту URA.RU, что Лукаш стал шестым вице-мэром, который уволился из мэрии после назначения главой города Дмитрия Кощенко. «Он фактически исполнял обязанности первого вице-мэра. После его ухода у Кощенко фактически осталось два доверенных зама», — считает собеседник агентства.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-мэр Нижневартовска Николай Лукаш написал заявление об уходе в отставку. Об этом сообщается в telegram-канале городской администрации. «Николай Владимирович Лукаш 9 января 2024 года по собственному желанию оставляет должность заместителя главы города. В администрации Нижневартовска Н.В. Лукаш работал с 2015 года. Он курировал вопросы муниципального контроля, законности, правопорядка, безопасности и другие сферы, относящиеся к этому блоку», — указано в сообщении. В мэрии также уточнили, что исполнять обязанности Лукаша временно будет начальник управления по вопросам законности, правопорядка и безопасности Сергей Ефремов. Источник в политическом истеблишменте Нижневартовске уточнил журналисту URA.RU, что Лукаш стал шестым вице-мэром, который уволился из мэрии после назначения главой города Дмитрия Кощенко. «Он фактически исполнял обязанности первого вице-мэра. После его ухода у Кощенко фактически осталось два доверенных зама», — считает собеседник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...