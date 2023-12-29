Курганским управляющим компаниям поручили важную задачу в канун Нового года

Глава департамента ЖКХ Медведев: курганские УК должны убрать максимум снега

30 декабря 2023 в 00:44 Размер текста - 17 +

Уборка дворов должна проводиться систематически, считает Роман Медведев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане до конца недели управляющие компании должны убрать максимум снега на придомовых территориях. Такую задачу коммунальщикам поставил директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев. «Сейчас оттепель, но 31 декабря ожидается похолодание. Если снег не убрать, он застынет, поэтому необходимо до конца текущей недели привести обслуживаемые территории в порядок, и затем далее поддерживать их в чистоте», — Романа Медведева цитирует пресс-служба администрации города. Глава департамента ЖКХ напомнил представителям управляющих компаний, что они должны быть готовы оперативно приступить к уборке после каждого снегопада. Эти работы нужно проводить систематически. По словам Медведева, с 3 января специалисты профильного департамента будут объезжать территории и контролировать, как коммунальщики выполняют свои обязанности.

В Кургане до конца недели управляющие компании должны убрать максимум снега на придомовых территориях. Такую задачу коммунальщикам поставил директор городского департамента ЖКХ Роман Медведев. «Сейчас оттепель, но 31 декабря ожидается похолодание. Если снег не убрать, он застынет, поэтому необходимо до конца текущей недели привести обслуживаемые территории в порядок, и затем далее поддерживать их в чистоте», — Романа Медведева цитирует пресс-служба администрации города. Глава департамента ЖКХ напомнил представителям управляющих компаний, что они должны быть готовы оперативно приступить к уборке после каждого снегопада. Эти работы нужно проводить систематически. По словам Медведева, с 3 января специалисты профильного департамента будут объезжать территории и контролировать, как коммунальщики выполняют свои обязанности.