Происшествия Криминал 112: в Видном обнаружили труп отца известного журналиста Легойды 29 декабря 2023 в 23:23 Размер текста - 17 + По версии следствия Роман Лейгода стал жертвой разбойного нападения Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Подмосковье в городе Видное убит отец известного журналиста Владимира Легойды. Об том сообщили в службе 112. « Тело обнаружили в овраге возле дороги. По имеющейся информации, Роман Тимофеевич стал жертвой преступления днем, когда гулял с внуком», — говорится в сообщении службы. По версии следствия Лейгода умер в результате разбойного нападения. В Подмосковье в городе Видное убит отец известного журналиста Владимира Легойды. Об том сообщили в службе 112. « Тело обнаружили в овраге возле дороги. По имеющейся информации, Роман Тимофеевич стал жертвой преступления днем, когда гулял с внуком», — говорится в сообщении службы. По версии следствия Лейгода умер в результате разбойного нападения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям