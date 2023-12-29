112: в Видном обнаружили труп отца известного журналиста Легойды

По версии следствия Роман Лейгода стал жертвой разбойного нападения
В Подмосковье в городе Видное убит отец известного журналиста Владимира Легойды. Об том сообщили в службе 112.
« Тело обнаружили в овраге возле дороги. По имеющейся информации, Роман Тимофеевич стал жертвой преступления днем, когда гулял с внуком», — говорится в сообщении службы. По версии следствия Лейгода умер в результате разбойного нападения.
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