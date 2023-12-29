112: в Видном обнаружили труп отца известного журналиста Легойды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Насилие. Москва, кровь, убийство, оружие, ограбление, ауе, криминал, преступление, бандитизм, разбой, братки, разборки, стрелка, наемный убийца, молодежные банды
По версии следствия Роман Лейгода стал жертвой разбойного нападения Фото:

В Подмосковье в городе Видное убит отец известного журналиста Владимира Легойды. Об том сообщили в службе 112.

« Тело обнаружили в овраге возле дороги. По имеющейся информации, Роман Тимофеевич стал жертвой преступления днем, когда гулял с внуком», — говорится в сообщении службы. По версии следствия Лейгода умер в результате разбойного нападения.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Подмосковье в городе Видное убит отец известного журналиста Владимира Легойды. Об том сообщили в службе 112. « Тело обнаружили в овраге возле дороги. По имеющейся информации, Роман Тимофеевич стал жертвой преступления днем, когда гулял с внуком», — говорится в сообщении службы. По версии следствия Лейгода умер в результате разбойного нападения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...