Полпред УрФО Якушев: в округе введено 8 миллионов метров жилья по нацпроектам

30 декабря 2023 в 03:20 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил, что округ справляется с реализацией национальных проектов РФ Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Национальные проекты Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев подвел итоги реализации программы национальные проекты России за пять лет. По одному из направлений — «Жилье и городская среда» в УрФО введено более 8 миллионов квадратных метров, сообщил полпред. «По предварительным итогам на 1 января 2024 года мы выходим на финишную прямую национальных проектов <…> Если мы говорим о проекте „Жилье и городская среда“, то на данный момент, в УрФО введено более 8 миллионов квадратных метров. Мы столько жилья никогда не строили. За время работы проекта более 7 тысяч парков, скверов и дворов были построены или приведены в нормативное состояние <…> Цели все достигнуты», — сказал Владимир Якушев в интервью программе «Уральский меридиан». Он уточнил, что во время начала проекта в индикаторе по комфорту городской среды 33 города УрФО соответствовали необходимому критерию. Сейчас их количество увеличилось до 66. Говоря о других национальных проектах, Якушев отметил, что показатель младенческой смертности в УрФО значительно снизился. Этому способствовали проекты, в рамах которых были построены перинатальные центры и закуплено необходимое оборудование. В 2018 президент России Владимир Путин подписал указ о нацпроектах, которые работают над 13 целями развития страны. Они охватывают самые проблемные сферы в стране: здравоохранение, образование, демографию, экологию, образование, жилье и другие. Проекты должны быть окончательно реализованы к 2024 году. Подробнее о том, как в России работают над нацпроектами — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев подвел итоги реализации программы национальные проекты России за пять лет. По одному из направлений — «Жилье и городская среда» в УрФО введено более 8 миллионов квадратных метров, сообщил полпред. «По предварительным итогам на 1 января 2024 года мы выходим на финишную прямую национальных проектов <…> Если мы говорим о проекте „Жилье и городская среда“, то на данный момент, в УрФО введено более 8 миллионов квадратных метров. Мы столько жилья никогда не строили. За время работы проекта более 7 тысяч парков, скверов и дворов были построены или приведены в нормативное состояние <…> Цели все достигнуты», — сказал Владимир Якушев в интервью программе «Уральский меридиан». Он уточнил, что во время начала проекта в индикаторе по комфорту городской среды 33 города УрФО соответствовали необходимому критерию. Сейчас их количество увеличилось до 66. Говоря о других национальных проектах, Якушев отметил, что показатель младенческой смертности в УрФО значительно снизился. Этому способствовали проекты, в рамах которых были построены перинатальные центры и закуплено необходимое оборудование. В 2018 президент России Владимир Путин подписал указ о нацпроектах, которые работают над 13 целями развития страны. Они охватывают самые проблемные сферы в стране: здравоохранение, образование, демографию, экологию, образование, жилье и другие. Проекты должны быть окончательно реализованы к 2024 году. Подробнее о том, как в России работают над нацпроектами — в сюжете URA.RU.