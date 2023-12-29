Развлечения Шеф-повар рассказал, как правильно приготовить оливье Шеф-повар Кацемба посоветовал украсить «Оливье» раковыми шейками 30 декабря 2023 в 05:02 Размер текста - 17 + Изначально готовится соус, а затем уже сам салат, отметил повар Фото: Александр Мамаев © URA.RU Готовя оливье к новогоднему столу, лучше всего придерживаться классического рецепта салата с раковыми шейками Люсьена Оливье. Такой совет дал шеф-повар столичного бара Ginstitute Николай Кацемба. «Из ингредиентов потребуется свежий огурец без кожуры, отварной картофель, вареный телячий язык, сваренное вкрутую яйцо, мелкие маринованные каперсы и корнишоны, раковые шейки, листья салата, горчица, растительное масло, куриные яйца и лимонный сок», — рассказал шеф-повар. Его слова передает « Газета.Ru ». Кацемба рекомендует сначала приготовить соус для заправки салата. Для этого берем немного горчицы, лимонного сока, желтки и с солью растираем все венчиком. Затем тонкой струйкой добавляем растительное масло и загущаем соус. До вкуса доводим солью, перцем, лимонным соком и горчицей, если нужно. После готовится сам салат. «Отварную картошку, чищеный огурец, корнишоны, отварные яйца, отварной язык режем кубиком, размером с каперсы. Смешиваем все с домашним майонезом и доводим до вкуса солью», — поделился шеф-повар. В завершении блюдо укладывается на тарелку и украшается листьями салата и раковыми шейками. Оливье остается самым популярным новогодним блюдом. Россельхозбанк провел собственный опрос. Согласно его результатам, этот салат занял первое место в гастрономическом рейтинге с результатом 39%. На втором месте — селедка под шубой (33%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Готовя оливье к новогоднему столу, лучше всего придерживаться классического рецепта салата с раковыми шейками Люсьена Оливье. Такой совет дал шеф-повар столичного бара Ginstitute Николай Кацемба. «Из ингредиентов потребуется свежий огурец без кожуры, отварной картофель, вареный телячий язык, сваренное вкрутую яйцо, мелкие маринованные каперсы и корнишоны, раковые шейки, листья салата, горчица, растительное масло, куриные яйца и лимонный сок», — рассказал шеф-повар. Его слова передает «Газета.Ru». Кацемба рекомендует сначала приготовить соус для заправки салата. Для этого берем немного горчицы, лимонного сока, желтки и с солью растираем все венчиком. Затем тонкой струйкой добавляем растительное масло и загущаем соус. До вкуса доводим солью, перцем, лимонным соком и горчицей, если нужно. После готовится сам салат. «Отварную картошку, чищеный огурец, корнишоны, отварные яйца, отварной язык режем кубиком, размером с каперсы. Смешиваем все с домашним майонезом и доводим до вкуса солью», — поделился шеф-повар. В завершении блюдо укладывается на тарелку и украшается листьями салата и раковыми шейками. Оливье остается самым популярным новогодним блюдом. Россельхозбанк провел собственный опрос. Согласно его результатам, этот салат занял первое место в гастрономическом рейтинге с результатом 39%. На втором месте — селедка под шубой (33%). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям