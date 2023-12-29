Сын экс-мэра Первоуральска залез в крупные долги, прикрываясь отцом

30 декабря 2023 в 09:50 Размер текста - 17 +

Общая сумма долгов составила более пяти миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сын бывшего мэра Первоуральска Николая Козлова (2013—2017 гг.) Илья стал фигурантом крупного денежного спора. Бизнесмен Николай Перевалов обвинил Козлова-младшего в отказе возвращать долг в пять миллионов рублей. Первоуральский горсуд встал на сторону предпринимателя. «Илья Козлов начал заходить в долги с 22 ноября 2021 года, тогда он взял 1,35 млн, а через несколько дней 650 тысяч рублей. Уже 5 мая 2022 года он добрал еще 3,072 млн. Таким образом, общая сумма превышает пять миллионов рублей. Между лицами были заключены три договора займа», — следует из решения городского суда. Ссылаясь на личную переписку, Перевалов сообщил URA.RU, что должник откладывал день, когда вернет деньги. «Позже начал приплетать своего отца — что якобы он знает про ситуацию и обязательно отдаст долг за него», — сказал Перевалов. В итоге заемщик вернул только 11,4 тысячи рублей. Адвокат Ильи Козлова первого исковые требования по возврату долга не признал, опираясь на то, что расписки являются безденежными, а также ответчик не работает и не может устроиться из-за отсутствия постоянной регистрации. «Суд отклонил доводы представителя ответчика, обязав выплатить долг, проценты на который до сих пор падают. Козлов по-прежнему игнорирует требования суда», — добавил Перевалов. Он также обратил внимание, что Козлов-младший в суде якобы пытался доказать тяжелое материальное положение. Но поскольку он тогда был директором ООО МК «Сфера», суд снижать неустойку отказался. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Илье Козлову. На момент публикации ответ получить не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сын бывшего мэра Первоуральска Николая Козлова (2013—2017 гг.) Илья стал фигурантом крупного денежного спора. Бизнесмен Николай Перевалов обвинил Козлова-младшего в отказе возвращать долг в пять миллионов рублей. Первоуральский горсуд встал на сторону предпринимателя. «Илья Козлов начал заходить в долги с 22 ноября 2021 года, тогда он взял 1,35 млн, а через несколько дней 650 тысяч рублей. Уже 5 мая 2022 года он добрал еще 3,072 млн. Таким образом, общая сумма превышает пять миллионов рублей. Между лицами были заключены три договора займа», — следует из решения городского суда. Ссылаясь на личную переписку, Перевалов сообщил URA.RU, что должник откладывал день, когда вернет деньги. «Позже начал приплетать своего отца — что якобы он знает про ситуацию и обязательно отдаст долг за него», — сказал Перевалов. В итоге заемщик вернул только 11,4 тысячи рублей. Адвокат Ильи Козлова первого исковые требования по возврату долга не признал, опираясь на то, что расписки являются безденежными, а также ответчик не работает и не может устроиться из-за отсутствия постоянной регистрации. «Суд отклонил доводы представителя ответчика, обязав выплатить долг, проценты на который до сих пор падают. Козлов по-прежнему игнорирует требования суда», — добавил Перевалов. Он также обратил внимание, что Козлов-младший в суде якобы пытался доказать тяжелое материальное положение. Но поскольку он тогда был директором ООО МК «Сфера», суд снижать неустойку отказался. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Илье Козлову. На момент публикации ответ получить не удалось.