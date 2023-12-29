Сын экс-мэра Первоуральска залез в крупные долги, прикрываясь отцом

Сын бывшего мэра Первоуральска Николая Козлова (2013—2017 гг.) Илья стал фигурантом крупного денежного спора. Бизнесмен Николай Перевалов обвинил Козлова-младшего в отказе возвращать долг в пять миллионов рублей. Первоуральский горсуд встал на сторону предпринимателя.
«Илья Козлов начал заходить в долги с 22 ноября 2021 года, тогда он взял 1,35 млн, а через несколько дней 650 тысяч рублей. Уже 5 мая 2022 года он добрал еще 3,072 млн. Таким образом, общая сумма превышает пять миллионов рублей. Между лицами были заключены три договора займа», — следует из решения городского суда. Ссылаясь на личную переписку, Перевалов сообщил URA.RU, что должник откладывал день, когда вернет деньги. «Позже начал приплетать своего отца — что якобы он знает про ситуацию и обязательно отдаст долг за него», — сказал Перевалов. В итоге заемщик вернул только 11,4 тысячи рублей.
Адвокат Ильи Козлова первого исковые требования по возврату долга не признал, опираясь на то, что расписки являются безденежными, а также ответчик не работает и не может устроиться из-за отсутствия постоянной регистрации. «Суд отклонил доводы представителя ответчика, обязав выплатить долг, проценты на который до сих пор падают. Козлов по-прежнему игнорирует требования суда», — добавил Перевалов.
Он также обратил внимание, что Козлов-младший в суде якобы пытался доказать тяжелое материальное положение. Но поскольку он тогда был директором ООО МК «Сфера», суд снижать неустойку отказался.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Илье Козлову. На момент публикации ответ получить не удалось.
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