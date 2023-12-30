Диетолог посоветовала новогодний салат для тех, кто соблюдает пост

Диетолог Стародубова: постящиеся могут заменить оливье салатом из фасоли и рыбы

30 декабря 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Вместо оливье в пост можно попробовать салат из фасоли, поделилась Антонина Стародубова Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тем, кто соблюдает православный рождественский пост, можно заменить традиционные новогодние салаты на другие блюда. Так, вместо оливье можно приготовить салат из фасоли, тунца и помидоров черри. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. «Салат из отварной красной фасоли, тунца в собственном соку, помидоров черри, красного лука с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и петрушки станет вкусной и полезной заменой традиционного оливье», — сказала Стародубова РИА Новости. Она добавила, что альтернативой блюдам с добавлением ветчины и колбасных изделий станут овощные салаты, а также салаты с добавлением фруктов, орехов и зелени. Кроме того, можно попробовать различные винегреты или теплые салаты с добавлением грибов, а заправить такие блюда растительным маслом холодного отжима с добавлением лимонного сока. Ранее URA.RU писало о том, какой срок годности у новогодних блюд. Так, салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике, а их срок годности составляет максимум 36 часов. Также URA.RU рассказывало, на что стоит обратить внимание при оформлении праздничного меню, чтобы полноценно проникнуться годом Дракона и соответствовать его символике. В центре праздничного стола должно быть место для мясного или рыбного блюда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тем, кто соблюдает православный рождественский пост, можно заменить традиционные новогодние салаты на другие блюда. Так, вместо оливье можно приготовить салат из фасоли, тунца и помидоров черри. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. «Салат из отварной красной фасоли, тунца в собственном соку, помидоров черри, красного лука с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и петрушки станет вкусной и полезной заменой традиционного оливье», — сказала Стародубова РИА Новости. Она добавила, что альтернативой блюдам с добавлением ветчины и колбасных изделий станут овощные салаты, а также салаты с добавлением фруктов, орехов и зелени. Кроме того, можно попробовать различные винегреты или теплые салаты с добавлением грибов, а заправить такие блюда растительным маслом холодного отжима с добавлением лимонного сока. Ранее URA.RU писало о том, какой срок годности у новогодних блюд. Так, салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике, а их срок годности составляет максимум 36 часов. Также URA.RU рассказывало, на что стоит обратить внимание при оформлении праздничного меню, чтобы полноценно проникнуться годом Дракона и соответствовать его символике. В центре праздничного стола должно быть место для мясного или рыбного блюда.