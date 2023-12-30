Диетолог посоветовала новогодний салат для тех, кто соблюдает пост

Диетолог Стародубова: постящиеся могут заменить оливье салатом из фасоли и рыбы
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Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, салат, оливье, еда
Вместо оливье в пост можно попробовать салат из фасоли, поделилась Антонина Стародубова Фото:

Тем, кто соблюдает православный рождественский пост, можно заменить традиционные новогодние салаты на другие блюда. Так, вместо оливье можно приготовить салат из фасоли, тунца и помидоров черри. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Салат из отварной красной фасоли, тунца в собственном соку, помидоров черри, красного лука с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и петрушки станет вкусной и полезной заменой традиционного оливье», — сказала Стародубова РИА Новости. Она добавила, что альтернативой блюдам с добавлением ветчины и колбасных изделий станут овощные салаты, а также салаты с добавлением фруктов, орехов и зелени. Кроме того, можно попробовать различные винегреты или теплые салаты с добавлением грибов, а заправить такие блюда растительным маслом холодного отжима с добавлением лимонного сока.

Ранее URA.RU писало о том, какой срок годности у новогодних блюд. Так, салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике, а их срок годности составляет максимум 36 часов. Также URA.RU рассказывало, на что стоит обратить внимание при оформлении праздничного меню, чтобы полноценно проникнуться годом Дракона и соответствовать его символике. В центре праздничного стола должно быть место для мясного или рыбного блюда.

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Тем, кто соблюдает православный рождественский пост, можно заменить традиционные новогодние салаты на другие блюда. Так, вместо оливье можно приготовить салат из фасоли, тунца и помидоров черри. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. «Салат из отварной красной фасоли, тунца в собственном соку, помидоров черри, красного лука с заправкой из оливкового масла, лимонного сока и петрушки станет вкусной и полезной заменой традиционного оливье», — сказала Стародубова РИА Новости. Она добавила, что альтернативой блюдам с добавлением ветчины и колбасных изделий станут овощные салаты, а также салаты с добавлением фруктов, орехов и зелени. Кроме того, можно попробовать различные винегреты или теплые салаты с добавлением грибов, а заправить такие блюда растительным маслом холодного отжима с добавлением лимонного сока. Ранее URA.RU писало о том, какой срок годности у новогодних блюд. Так, салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике, а их срок годности составляет максимум 36 часов. Также URA.RU рассказывало, на что стоит обратить внимание при оформлении праздничного меню, чтобы полноценно проникнуться годом Дракона и соответствовать его символике. В центре праздничного стола должно быть место для мясного или рыбного блюда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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