Происшествия ВСУ атаковали центр Белгорода, есть погибшие. Фото, видео 30 декабря 2023 в 17:11 Размер текста - 17 + ВСУ ударили по Белгороду, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия Украины обстреляла Белгород, погибли как минимум двое человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что ракеты ВСУ также попали в жилой сектор. Судя по видео, которые распространятся в telegram-каналах, ракеты упали в нескольких районах города. Фото: telegam-канал Baza / https://t.me/bazabazon/24151 Фото: telegam-канал Baza / https://t.me/bazabazon/24155 Армия Украины обстреляла Белгород, погибли как минимум двое человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что ракеты ВСУ также попали в жилой сектор. Судя по видео, которые распространятся в telegram-каналах, ракеты упали в нескольких районах города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям