ВСУ атаковали центр Белгорода, есть погибшие. Фото, видео

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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, всу,  stock
ВСУ ударили по Белгороду, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия Украины обстреляла Белгород, погибли как минимум двое человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что ракеты ВСУ также попали в жилой сектор. Судя по видео, которые распространятся в telegram-каналах, ракеты упали в нескольких районах города.

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Армия Украины обстреляла Белгород, погибли как минимум двое человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что ракеты ВСУ также попали в жилой сектор. Судя по видео, которые распространятся в telegram-каналах, ракеты упали в нескольких районах города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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