Армия Украины обстреляла Белгород, погибли как минимум двое человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что ракеты ВСУ также попали в жилой сектор. Судя по видео, которые распространятся в telegram-каналах, ракеты упали в нескольких районах города.
Фото: telegam-канал Baza / https://t.me/bazabazon/24151
Фото: telegam-канал Baza / https://t.me/bazabazon/24155
Армия Украины обстреляла Белгород, погибли как минимум двое человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что ракеты ВСУ также попали в жилой сектор. Судя по видео, которые распространятся в telegram-каналах, ракеты упали в нескольких районах города.