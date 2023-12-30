РБК: после атаки по Белгороду Украина отчиталась об ударах «по военным объектам»

РБК: Украина отчиталась об ударах «по военным объектам»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, всу,  stock
ВСУ сообщили, что ударили «по военным объектам» Фото:

Украина сообщила, что ударила по военным объектам в Белгородской области. Об этом сообщили источники РБК Украина на фоне обстрелов центра Белгорода, один из снарядов попал в каток.

«Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде», — приводит РБК Украина слова источников.

Несколько взрывов произошло в центре Белгорода. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, погибли двое детей. Однако Baza сообщает минимум о четверых погибших. Один из снарядов попал в каток. Сообщается о трех пожарах: возле кинотеатра «Победа», на Соборной площади, на Гражданском проспекте. URA.RU направило запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать заявление Украины.

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Украина сообщила, что ударила по военным объектам в Белгородской области. Об этом сообщили источники РБК Украина на фоне обстрелов центра Белгорода, один из снарядов попал в каток. «Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде», — приводит РБК Украина слова источников. Несколько взрывов произошло в центре Белгорода. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, погибли двое детей. Однако Baza сообщает минимум о четверых погибших. Один из снарядов попал в каток. Сообщается о трех пожарах: возле кинотеатра «Победа», на Соборной площади, на Гражданском проспекте. URA.RU направило запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать заявление Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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