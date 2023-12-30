МЧС Белгорода попросило жителей покинуть дома после взрывов

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
МЧС России отреагировало на ракетную атаку по Белгороду Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жители Белгорода должны отправиться в укрытия после ракетной атаки. Такое сообщение выпустило МЧС города.

«Просьба отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду, закрыть окна. <…> Спуститься в укрытие (цокольный этаж, подвал, паркинг)», — передает сообщение от МЧС газета «Коммерсант». РИА Новости пишут, что на данный момент центр Белгорода перекрывают.

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Жители Белгорода должны отправиться в укрытия после ракетной атаки. Такое сообщение выпустило МЧС города. «Просьба отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду, закрыть окна. <…> Спуститься в укрытие (цокольный этаж, подвал, паркинг)», — передает сообщение от МЧС газета «Коммерсант». РИА Новости пишут, что на данный момент центр Белгорода перекрывают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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