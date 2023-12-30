МЧС Белгорода попросило жителей покинуть дома после взрывов

МЧС России отреагировало на ракетную атаку по Белгороду
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Белгорода должны отправиться в укрытия после ракетной атаки. Такое сообщение выпустило МЧС города.
«Просьба отключить электроэнергию, перекрыть газ, воду, закрыть окна. <…> Спуститься в укрытие (цокольный этаж, подвал, паркинг)», — передает сообщение от МЧС газета «Коммерсант». РИА Новости пишут, что на данный момент центр Белгорода перекрывают.
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