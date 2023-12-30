Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Белгорода перед Новым годом. Погибли два человека, еще пять пострадали. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ВСУ обстреляли центр Белгорода. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие. Также есть попадание в жилой сектор», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Shot и РИА Новости опубликовали видео обстрела. На кадрах показано, как люди лежат на земле и громко кричат от страха. Кто-то выкрикивает: «Летит! Летит!» На втором видео показано, что горит машина, на земле лежат погибшие, также слышны звуки, похожие на выстрелы.
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