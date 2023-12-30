Старовойт: Гладков отказался от помощи Курской области после обстрелов Белгорода

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков (на фото) отказался принимать помощь от Курской области, поделился Роман Старовойт Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

На данный момент Белгородская область справляется своими силами с последствиями обстрела ВСУ. Таким образом губернатор региона Вячеслав Гладков ответил главе Курской области Роману Старовойту, который хотел помочь. Об этом рассказал сам Старовойт.

«Предложил Гладкову оказать помощь с нашей стороны, но он ответил, что в настоящее время регион справляется своими силами. Но наши медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале.

Он также отметил, что удары ВСУ по Белгороду абсолютно бессмысленны. По его словам, они направлены на запугивание мирного населения.

По последний данным, от ударов погибли 10 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На данный момент Белгородская область справляется своими силами с последствиями обстрела ВСУ. Таким образом губернатор региона Вячеслав Гладков ответил главе Курской области Роману Старовойту, который хотел помочь. Об этом рассказал сам Старовойт. «Предложил Гладкову оказать помощь с нашей стороны, но он ответил, что в настоящее время регион справляется своими силами. Но наши медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он также отметил, что удары ВСУ по Белгороду абсолютно бессмысленны. По его словам, они направлены на запугивание мирного населения. По последний данным, от ударов погибли 10 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...