Старовойт: Гладков отказался от помощи Курской области после обстрелов Белгорода

30 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков (на фото) отказался принимать помощь от Курской области, поделился Роман Старовойт Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом На данный момент Белгородская область справляется своими силами с последствиями обстрела ВСУ. Таким образом губернатор региона Вячеслав Гладков ответил главе Курской области Роману Старовойту, который хотел помочь. Об этом рассказал сам Старовойт. «Предложил Гладкову оказать помощь с нашей стороны, но он ответил, что в настоящее время регион справляется своими силами. Но наши медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале . Он также отметил, что удары ВСУ по Белгороду абсолютно бессмысленны. По его словам, они направлены на запугивание мирного населения. По последний данным, от ударов погибли 10 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП.

На данный момент Белгородская область справляется своими силами с последствиями обстрела ВСУ. Таким образом губернатор региона Вячеслав Гладков ответил главе Курской области Роману Старовойту, который хотел помочь. Об этом рассказал сам Старовойт. «Предложил Гладкову оказать помощь с нашей стороны, но он ответил, что в настоящее время регион справляется своими силами. Но наши медики и ремонтные бригады с техникой приведены в повышенную готовность и в любой момент готовы выдвинуться на помощь», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он также отметил, что удары ВСУ по Белгороду абсолютно бессмысленны. По его словам, они направлены на запугивание мирного населения. По последний данным, от ударов погибли 10 человек. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП.