МЧС России: число погибших при обстреле Белгорода выросло до десяти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, офицеры, последствия, спасатели
По данным МЧС, от ударов ВСУ по Белгороду погибли десять человек Фото:
новость из сюжета
ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом

По информации МЧС от атаки ВСУ по Белгороду погибли десять человек. Число пострадавших достигло 45 человек.

«В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребенка», — сообщает МЧС в своем telegram-канале.

Новость по теме
ВСУ обстреляли Белгород накануне Нового года: онлайн-трансляция

При этом ранее губернатор области Вячеслав Гладков называл другие цифры. Он говорил о двух погибших детях.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По информации МЧС от атаки ВСУ по Белгороду погибли десять человек. Число пострадавших достигло 45 человек. «В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребенка», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. При этом ранее губернатор области Вячеслав Гладков называл другие цифры. Он говорил о двух погибших детях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...