Происшествия МЧС России: число погибших при обстреле Белгорода выросло до десяти 30 декабря 2023 в 18:54 Размер текста - 17 + По данным МЧС, от ударов ВСУ по Белгороду погибли десять человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом По информации МЧС от атаки ВСУ по Белгороду погибли десять человек. Число пострадавших достигло 45 человек. «В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребенка», — сообщает МЧС в своем telegram-канале . Новость по теме ВСУ обстреляли Белгород накануне Нового года: онлайн-трансляция При этом ранее губернатор области Вячеслав Гладков называл другие цифры. Он говорил о двух погибших детях. По информации МЧС от атаки ВСУ по Белгороду погибли десять человек. Число пострадавших достигло 45 человек. «В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребенка», — сообщает МЧС в своем telegram-канале. При этом ранее губернатор области Вячеслав Гладков называл другие цифры. Он говорил о двух погибших детях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям