МЧС России: число погибших при обстреле Белгорода выросло до десяти

По данным МЧС, от ударов ВСУ по Белгороду погибли десять человек
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
По информации МЧС от атаки ВСУ по Белгороду погибли десять человек. Число пострадавших достигло 45 человек.
«В Белгороде из-за обстрела ВСУ погибли девять взрослых и один ребенок. Пострадало 45 человек, из них — четыре ребенка», — сообщает МЧС в своем
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При этом ранее губернатор области Вячеслав Гладков называл другие цифры. Он говорил о двух погибших детях.
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