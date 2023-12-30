Гладков доложил о ситуации в Белгороде Путину и Мишустину. Видео

30 декабря 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Вячеслав Гладков сообщил о ситуации в Белгороде после обстрелов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом В связи с обстрелами Белгорода региональное правительство перешло на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что доложил о ситуации президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину «Доложил об обстановке Владимиру Путину и Михаилу Мишустину. <…> Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий», — сообщил Гладков. В результате обстрелов погибли 14 человек, в том числе трое детей. 108 человек получили ранения. Пять детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. Также в Белгороде, Яковлевском городском округе и девяти приграничных муниципальных образований отменены массовые мероприятия. Кремль сообщал, что Путин в курсе ситуации.

В связи с обстрелами Белгорода региональное правительство перешло на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что доложил о ситуации президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину «Доложил об обстановке Владимиру Путину и Михаилу Мишустину. <…> Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. Мы все находимся на рабочих местах и занимаемся ликвидацией последствий», — сообщил Гладков. В результате обстрелов погибли 14 человек, в том числе трое детей. 108 человек получили ранения. Пять детей и 12 взрослых находятся в тяжелом состоянии. Также в Белгороде, Яковлевском городском округе и девяти приграничных муниципальных образований отменены массовые мероприятия. Кремль сообщал, что Путин в курсе ситуации.