Небензя назвал причастных к организации обстрела Белгорода

Небензя: к обстрелу Белгорода причастны Британия и США

31 декабря 2023 в 02:24 Размер текста - 17 +

Василий Небензя считает, что за ВСУ стоят Британия и США Фото: Пресс-служба Соведа Федерации новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом К организации обстрела Белгорода причастны британские и американские консультанты, которые регулярно подстрекают власти Украины к совершению преступлений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. «Запад является соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений. Нам известно, что к организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты», — сообщил Небензя на заседании ООН, которое транслировалось на официальном сайте организации. По его словам, представители этих стран влияют на Киев с целью совершать подобные кровавые преступления. В связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду Россия запросила заседание СБ ООН. Российская стороны также потребовала присутствия на заседании представителя Чехии. При этом Чехия отказалась от участия, не объяснив причины.

К организации обстрела Белгорода причастны британские и американские консультанты, которые регулярно подстрекают власти Украины к совершению преступлений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. «Запад является соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений. Нам известно, что к организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты», — сообщил Небензя на заседании ООН, которое транслировалось на официальном сайте организации. По его словам, представители этих стран влияют на Киев с целью совершать подобные кровавые преступления. В связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду Россия запросила заседание СБ ООН. Российская стороны также потребовала присутствия на заседании представителя Чехии. При этом Чехия отказалась от участия, не объяснив причины.