30 декабря 2023

Небензя назвал причастных к организации обстрела Белгорода

Небензя: к обстрелу Белгорода причастны Британия и США
© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Василий Небензя считает, что за ВСУ стоят Британия и США Фото:
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К организации обстрела Белгорода причастны британские и американские консультанты, которые регулярно подстрекают власти Украины к совершению преступлений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Запад является соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений. Нам известно, что к организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты», — сообщил Небензя на заседании ООН, которое транслировалось на официальном сайте организации. По его словам, представители этих стран влияют на Киев с целью совершать подобные кровавые преступления.

В связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду Россия запросила заседание СБ ООН. Российская стороны также потребовала присутствия на заседании представителя Чехии. При этом Чехия отказалась от участия, не объяснив причины.

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К организации обстрела Белгорода причастны британские и американские консультанты, которые регулярно подстрекают власти Украины к совершению преступлений. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. «Запад является соучастником совершаемых киевской шайкой преступлений. Нам известно, что к организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты», — сообщил Небензя на заседании ООН, которое транслировалось на официальном сайте организации. По его словам, представители этих стран влияют на Киев с целью совершать подобные кровавые преступления. В связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду Россия запросила заседание СБ ООН. Российская стороны также потребовала присутствия на заседании представителя Чехии. При этом Чехия отказалась от участия, не объяснив причины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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