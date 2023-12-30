Захарова: Россия запросила заседание СБ ООН после ударов по Белгороду

За атакой ВСУ по Белгороду стоит Великобритания, уверена Мария Захарова
новость из сюжетаВСУ атаковали Белгород перед Новым годом
В связи с ударом ВСУ по Белгороду Россия запросила заседание СБ ООН. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.
«РФ запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгород», — сообщили Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости. Она также заявила, что за терактом ВСУ стоит Великобритания.
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По последним официальным данным, в Белгороде пострадали 14 человек. ПВО РФ смогла отразить большую часть ракет, однако несколько их них все же упали.
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