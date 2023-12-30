Захарова: Россия запросила заседание СБ ООН после ударов по Белгороду

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
За атакой ВСУ по Белгороду стоит Великобритания, уверена Мария Захарова Фото:
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В связи с ударом ВСУ по Белгороду Россия запросила заседание СБ ООН. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова.

«РФ запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгород», — сообщили Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости. Она также заявила, что за терактом ВСУ стоит Великобритания.

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По последним официальным данным, в Белгороде пострадали 14 человек. ПВО РФ смогла отразить большую часть ракет, однако несколько их них все же упали.

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В связи с ударом ВСУ по Белгороду Россия запросила заседание СБ ООН. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. «РФ запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгород», — сообщили Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости. Она также заявила, что за терактом ВСУ стоит Великобритания. По последним официальным данным, в Белгороде пострадали 14 человек. ПВО РФ смогла отразить большую часть ракет, однако несколько их них все же упали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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