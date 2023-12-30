Захарова: Россия запросила заседание СБ ООН после ударов по Белгороду

30 декабря 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

За атакой ВСУ по Белгороду стоит Великобритания, уверена Мария Захарова Фото: Patrick Gruban/Wikipedia новость из сюжета ВСУ атаковали Белгород перед Новым годом В связи с ударом ВСУ по Белгороду Россия запросила заседание СБ ООН. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. «РФ запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгород», — сообщили Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости. Она также заявила, что за терактом ВСУ стоит Великобритания. Новость по теме ВСУ обстреляли Белгород накануне Нового года: онлайн-трансляция По последним официальным данным, в Белгороде пострадали 14 человек. ПВО РФ смогла отразить большую часть ракет, однако несколько их них все же упали.

В связи с ударом ВСУ по Белгороду Россия запросила заседание СБ ООН. Об этом заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова. «РФ запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгород», — сообщили Мария Захарова, ее слова приводит РИА Новости. Она также заявила, что за терактом ВСУ стоит Великобритания. По последним официальным данным, в Белгороде пострадали 14 человек. ПВО РФ смогла отразить большую часть ракет, однако несколько их них все же упали.