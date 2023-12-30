Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстреле в Белгороде

После обстрела в Белгороде 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. Десятки человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.
«В Белгороде 110 человек получили ранения, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек», — сообщил в посте Гладков.
По словам Гладкова, повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных домовладения. Среди поврежденных соцобъектов есть школа, лицей и детский сад.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил о том, что к организации обстрела Белгорода причастны британские и американские консультанты. Он добавил, что они регулярно подстрекают власти Украины к совершению преступлений.
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