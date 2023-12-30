Северная Корея увеличит ядерный арсенал в 2024 году

31 декабря 2023 в 09:18 Размер текста - 17 +

Ким Чен Ын анонсировал, что в 2024 году страна укрепит свои ядерные и ракетные силы Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В 2024 году Северная Корея увеличит свой ядерный арсенал, создав беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Также страна планирует укрепить ракетные и ядерные силы и расширить подводный флот. Об этом сообщил глава КНДР Ким Чен Ын. «В 2024 году произойдет дальнейшее военное развитие, включая укрепление ядерных и ракетных сил, создание беспилотных летательных аппаратов, расширение подводного флота и развитие возможностей радиоэлектронной борьбы», — передает Reuters слова главы Северной Кореи. Он добавил, что флот спутников-шпионов станет первым подобным оружием для страны. Известно, что КНДР с 2017 года не испытывала ядерное оружие. Но в последние годы возобновила работы с ним. Также страна провела испытания новых твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Считается, что они имеют дальность действия, которой будет достаточно для запуска ядерной боеголовки в любую точку США. Ранее Ким Чен Ын призвал страну быть готовой в любой момент применить ядерное оружие. Он сделал такое заявление после очередных военных учений. На них проходила отработка имитации тактической ядерной контратаки. Известно, что граждане Северной Кореи поддержали своего лидера. За несколько дней порядка полутора миллионов жителей страны выразили желание поступить или вернуться на военную службу. Они хотят защищать родину, передает телеканал ОТР. По словам Ким Чен Ына, страна будет готова использовать ядерное оружие и все имеющиеся у возможности, если враги будут ее провоцировать, пишет Pravda.Ru . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году Северная Корея увеличит свой ядерный арсенал, создав беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Также страна планирует укрепить ракетные и ядерные силы и расширить подводный флот. Об этом сообщил глава КНДР Ким Чен Ын. «В 2024 году произойдет дальнейшее военное развитие, включая укрепление ядерных и ракетных сил, создание беспилотных летательных аппаратов, расширение подводного флота и развитие возможностей радиоэлектронной борьбы», — передает Reuters слова главы Северной Кореи. Он добавил, что флот спутников-шпионов станет первым подобным оружием для страны. Известно, что КНДР с 2017 года не испытывала ядерное оружие. Но в последние годы возобновила работы с ним. Также страна провела испытания новых твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Считается, что они имеют дальность действия, которой будет достаточно для запуска ядерной боеголовки в любую точку США. Ранее Ким Чен Ын призвал страну быть готовой в любой момент применить ядерное оружие. Он сделал такое заявление после очередных военных учений. На них проходила отработка имитации тактической ядерной контратаки. Известно, что граждане Северной Кореи поддержали своего лидера. За несколько дней порядка полутора миллионов жителей страны выразили желание поступить или вернуться на военную службу. Они хотят защищать родину, передает телеканал ОТР. По словам Ким Чен Ына, страна будет готова использовать ядерное оружие и все имеющиеся у возможности, если враги будут ее провоцировать, пишет Pravda.Ru.